即時中心／黃于庭、陳治甬報導

為達武力統一目的，中國近年持續以武力恫嚇，滲透法段也更加無孔不入。中國國台辦近日於例行記者會上，以圖卡方式介紹台灣人申領中國居住證、定居證及居民身分證等流程，並宣稱台胞「享有相同權利」。外界好奇，我國政府徹查證件是否會擴及一般民眾，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（4）日做出最新回應。

針對國台辦鼓勵民眾申辦中國證件，外界好奇陸委會是否會有相對應對措施？另先前針對軍公教徹查身分，是否也會普及一般民眾？梁文傑回應，陸委會之前對軍公教做了一波徹查，之後只會對於新任、轉任職務時查核，今後對軍公教不會再有徹查規劃。

廣告 廣告

至於一般民眾，梁文傑則笑說，因為現在檢舉風氣盛行，陸委會常常會接到檢舉案，包括移民署也是，若真的拿了對岸的身分就要處理。

快新聞／擴大徹查民眾身分？國台辦狂推「台人辦證件流程」 陸委會回應了

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／民視新聞）

刑事局今日公布，中國APP「小紅書」15項資安檢測全數不合格，將依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，對其發布「停止解析及限制接取」命令，封鎖期間1年。對此，梁文傑先是反問「小紅書有遭禁嗎？」，接著回應道，這是針對詐騙案、假訊息，並非針對哪個國家APP，而是任何跟詐騙有關的，相關問題就請內政部、刑事局回答。

原文出處：快新聞／滲透無孔不入！中國狂推「台灣人申辦居民證」 陸委會回應了

更多民視新聞報導

地牛翻身！新疆6.0強震 深度僅10公里

李四川認自己「各方面比蔣萬安差」 卓冠廷大解封開噴1句

黃捷50歲了？呱吉1圖「釣出本尊揭祕」網驚：看起來好年輕

