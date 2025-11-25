滲透率93%、中重度使用者每天開22次 LINE要強化AI做這些事

記者李鴻典／台北報導

LINE台灣於今（25）日舉行「LINE BIZ CONVERGE 2025」數位行銷年會，以New Chapter為主題，揭示以數據與AI為核心，帶領品牌邁向數位轉型新階段。面對AI浪潮，LINE台灣企業解決方案事業群總經理王俞蓉強調，LINE將以「數據出發、AI驅動、與夥伴共創」為核心，協助企業高效率與彈性深化消費者關係。

LINE滲透率高達93%，中重度使用者每日平均開啟22次，反映消費行為正持續往「數位場景」集中。

LINE台灣同時宣布多項產品與服務升級，包括 LINE Data Hub、LAP AI Agents，並升級 LINE MINI App 平台，全面強化跨產業服務基礎設施。接下來LINE正與Google Cloud探索合作機會，期望透過更緊密的技術整合，能夠在搜尋、生態串接、AI 技術與夥伴平台上開啟全新布局。

廣告 廣告

品牌經營方式的轉變，來自於消費端行為的重新塑造。尼爾森《2025 LINE使用行為調查》顯示，LINE已成為民眾生活的重要入口，滲透率高達93%，使用者平均每日開啟次數為14次，五成為中重度使用者，每日平均開啟22次，反映消費行為正持續往「數位場景」集中。

消費者呈現「兩極需求」並行，務實需求與情感需求：重視CP值與折扣促銷、高回饋的支付方式，同時也更在意情感回饋和當下享受，有72%同意追求生活小確幸重要性、59%偏好即時享樂。另一個不可忽略的趨勢是，AI應用也正快速融入生活決策流程。近八成使用者同意LINE也與AI服務結合，並肯定其提供24小時、不必等待的客服互動，近5成的使用者認為AI更好的融合在日常行程中，顯示AI正在協助消費者「資訊整合」與「決策輔助」，強化對於效率與精準度的期待。

LINE上的AI功能平衡生活與資訊，協助消費者尋找、統整，進而決策。

LINE官方帳號在台灣的應用持續成長，官方帳號數已達340萬個，每位用戶平均加入約60個帳號，今年成長前五名分別是零售電商、學校教育、媒體社群與餐飲，專業人士及行政機關則因自媒體及微創業與副業浪潮，越來越多人透過LINE官方帳號經營個人品牌與專業服務，再加上地方及中央行政機關陸續開設LINE官方帳號，使LINE的角色從溝通工具延伸為跨產業的服務基礎設施。

LINE正透過運用 Data整合內外部數據、以DX (Digital Transformation數位轉型) Solution推動營運流程數位化與整合、並利用AI + Agent提升互動效率，最終並以Touchpoint延伸線上到線下的體驗連結。LINE台灣企業解決方案事業群產品部資深總監蔡昆錡表示：「LINE整合數據、工具與AI應用，推出AI輔助與模板等工具，協助品牌將洞察真正轉化為行動，打造能持續進化的行銷體系。」

在數據整合與精準行銷方面，新推出的「LINE Data Hub」將透過 Data Clean Room 進行跨資料安全整合，協助廣告主將第一方資料與 LINE 生態系內的使用者行為數據比對、整合、分析後，運用跨生態圈資料更精準優化投遞策略．預計2026年第二季推出。

LINE將推出數據服務「LINE Data Hub」協助品牌自動化生成受眾洞察。

透過工具與生態服務的串聯，品牌能在既有LINE官方帳號基礎上建立更高效率的營運模式，並縮短用戶從接觸到轉換的距離。針對LINE社群中團購與分享式購物，LINE預計將於2026年1月推出串連「開店幫手」的社群購物功能，在LINE社群頁面中開通「開店幫手」入口。

LINE將推出「社群購物」，品牌可在LINE社群中直接購買，讓用戶在互動過程中結帳。

AI驅動行銷流程革新與工具

為持續以AI技術強化企業與店家的數位營運，LINE針對展示型廣告推出全新「LAP AI Agents」，以AI輔助自動化三項核心投放流程，將自2026年第一季起分階段上線：

Campaign Agent：依據行銷目標與預算自動建立投放架構，縮短上線準備時間

Creative Agent：根據入口網頁內容自動生成素材組合與文案建議，加速創意產出

Report Agent：整合投放數據並提供優化方向，協助品牌快速調整策略

為輔助店家回覆好友、支援客服，11月剛上線的官方帳號AI聊天機器人，只要是購買「聊天進階方案」的帳號，後台登入即可使用，幫助商家品牌即時回覆常見問題。輔助工具的部分，2026年6月預計推出「上架幫手」幫助一鍵完成「開店幫手」上架、「自動貼標Agent」即時分析標記用戶，分眾貼標更智慧。

11月甫上線之LINE官方帳號AI聊天機器人，登入後台即可使用，幫助商家品牌即時回覆常見問題。

LINE持續升級 LINE MINI App，輕量級網頁應用程式為顧客提供「免下載、即刻啟用」的便捷體驗。LINE MINI App預計2026 年上半年結合 NFC 技術，推出實體裝置 LINE Touch，用戶只需手機輕輕觸碰，即可快速完成優惠券領取、會員集點等服務，大幅簡化實體店面的互動流程。除了 LINE 錢包頁面進入 MINI Home 主頁之外，用戶現在可將常用的 MINI App釘選至手機桌面，一鍵開啟更便利。根據統計，最常使用的LINE MINI App前五大功能依序為點餐、生活服務、零售電商、會員相關與預約服務，LINE 台灣企業解決方案事業群副總經理吳方荃表示：「目前已有百家企業品牌導入LINE MINI App，與官方帳號串聯可形成『體驗服務、加入好友、互動再回購』的完整循環，協助品牌以輕量化成本經營顧客關係，更完善了用LINE 一站式互動生態」。

LINE MINI App多元入口打造品牌專屬MINI App。

通知型訊息成為用戶接收金融、消費、物流等重要通知管道，為了加速開通流程幫助品牌店家善用此功能，LINE推出通知型訊息標準化模板，新增到貨通知、權益提醒、帳單寄送等場景，串接模板加速功能開通且提升送達率。此外，「贊助表情貼」正式推出，品牌可透過實用趣味的表情貼接觸用戶，在日常對話中自然擴大曝光與互動。

更多三立新聞網報導

Meta AI在台灣、日本陸續上線 可幫你做這些事

解鎖墾丁最新海景飯店！「風華渡假酒店－墾丁館」獨家首賣限時55折開搶

CASETiFY金屬水鑽系列璀璨登場！Rosé同款全配件正式支援iPhone 17 Pro

跟LINE Pay即將分家 一卡通：用戶的錢包儲值金、資料、紀錄都在

