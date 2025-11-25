滲透率93%、中重度使用者每天開22次 LINE要強化AI做這些事
記者李鴻典／台北報導
LINE台灣於今（25）日舉行「LINE BIZ CONVERGE 2025」數位行銷年會，以New Chapter為主題，揭示以數據與AI為核心，帶領品牌邁向數位轉型新階段。面對AI浪潮，LINE台灣企業解決方案事業群總經理王俞蓉強調，LINE將以「數據出發、AI驅動、與夥伴共創」為核心，協助企業高效率與彈性深化消費者關係。
LINE台灣同時宣布多項產品與服務升級，包括 LINE Data Hub、LAP AI Agents，並升級 LINE MINI App 平台，全面強化跨產業服務基礎設施。接下來LINE正與Google Cloud探索合作機會，期望透過更緊密的技術整合，能夠在搜尋、生態串接、AI 技術與夥伴平台上開啟全新布局。
品牌經營方式的轉變，來自於消費端行為的重新塑造。尼爾森《2025 LINE使用行為調查》顯示，LINE已成為民眾生活的重要入口，滲透率高達93%，使用者平均每日開啟次數為14次，五成為中重度使用者，每日平均開啟22次，反映消費行為正持續往「數位場景」集中。
消費者呈現「兩極需求」並行，務實需求與情感需求：重視CP值與折扣促銷、高回饋的支付方式，同時也更在意情感回饋和當下享受，有72%同意追求生活小確幸重要性、59%偏好即時享樂。另一個不可忽略的趨勢是，AI應用也正快速融入生活決策流程。近八成使用者同意LINE也與AI服務結合，並肯定其提供24小時、不必等待的客服互動，近5成的使用者認為AI更好的融合在日常行程中，顯示AI正在協助消費者「資訊整合」與「決策輔助」，強化對於效率與精準度的期待。
LINE官方帳號在台灣的應用持續成長，官方帳號數已達340萬個，每位用戶平均加入約60個帳號，今年成長前五名分別是零售電商、學校教育、媒體社群與餐飲，專業人士及行政機關則因自媒體及微創業與副業浪潮，越來越多人透過LINE官方帳號經營個人品牌與專業服務，再加上地方及中央行政機關陸續開設LINE官方帳號，使LINE的角色從溝通工具延伸為跨產業的服務基礎設施。
LINE正透過運用 Data整合內外部數據、以DX (Digital Transformation數位轉型) Solution推動營運流程數位化與整合、並利用AI + Agent提升互動效率，最終並以Touchpoint延伸線上到線下的體驗連結。LINE台灣企業解決方案事業群產品部資深總監蔡昆錡表示：「LINE整合數據、工具與AI應用，推出AI輔助與模板等工具，協助品牌將洞察真正轉化為行動，打造能持續進化的行銷體系。」
在數據整合與精準行銷方面，新推出的「LINE Data Hub」將透過 Data Clean Room 進行跨資料安全整合，協助廣告主將第一方資料與 LINE 生態系內的使用者行為數據比對、整合、分析後，運用跨生態圈資料更精準優化投遞策略．預計2026年第二季推出。
透過工具與生態服務的串聯，品牌能在既有LINE官方帳號基礎上建立更高效率的營運模式，並縮短用戶從接觸到轉換的距離。針對LINE社群中團購與分享式購物，LINE預計將於2026年1月推出串連「開店幫手」的社群購物功能，在LINE社群頁面中開通「開店幫手」入口。
AI驅動行銷流程革新與工具
為持續以AI技術強化企業與店家的數位營運，LINE針對展示型廣告推出全新「LAP AI Agents」，以AI輔助自動化三項核心投放流程，將自2026年第一季起分階段上線：
Campaign Agent：依據行銷目標與預算自動建立投放架構，縮短上線準備時間
Creative Agent：根據入口網頁內容自動生成素材組合與文案建議，加速創意產出
Report Agent：整合投放數據並提供優化方向，協助品牌快速調整策略
為輔助店家回覆好友、支援客服，11月剛上線的官方帳號AI聊天機器人，只要是購買「聊天進階方案」的帳號，後台登入即可使用，幫助商家品牌即時回覆常見問題。輔助工具的部分，2026年6月預計推出「上架幫手」幫助一鍵完成「開店幫手」上架、「自動貼標Agent」即時分析標記用戶，分眾貼標更智慧。
LINE持續升級 LINE MINI App，輕量級網頁應用程式為顧客提供「免下載、即刻啟用」的便捷體驗。LINE MINI App預計2026 年上半年結合 NFC 技術，推出實體裝置 LINE Touch，用戶只需手機輕輕觸碰，即可快速完成優惠券領取、會員集點等服務，大幅簡化實體店面的互動流程。除了 LINE 錢包頁面進入 MINI Home 主頁之外，用戶現在可將常用的 MINI App釘選至手機桌面，一鍵開啟更便利。根據統計，最常使用的LINE MINI App前五大功能依序為點餐、生活服務、零售電商、會員相關與預約服務，LINE 台灣企業解決方案事業群副總經理吳方荃表示：「目前已有百家企業品牌導入LINE MINI App，與官方帳號串聯可形成『體驗服務、加入好友、互動再回購』的完整循環，協助品牌以輕量化成本經營顧客關係，更完善了用LINE 一站式互動生態」。
通知型訊息成為用戶接收金融、消費、物流等重要通知管道，為了加速開通流程幫助品牌店家善用此功能，LINE推出通知型訊息標準化模板，新增到貨通知、權益提醒、帳單寄送等場景，串接模板加速功能開通且提升送達率。此外，「贊助表情貼」正式推出，品牌可透過實用趣味的表情貼接觸用戶，在日常對話中自然擴大曝光與互動。
更多三立新聞網報導
Meta AI在台灣、日本陸續上線 可幫你做這些事
解鎖墾丁最新海景飯店！「風華渡假酒店－墾丁館」獨家首賣限時55折開搶
CASETiFY金屬水鑽系列璀璨登場！Rosé同款全配件正式支援iPhone 17 Pro
跟LINE Pay即將分家 一卡通：用戶的錢包儲值金、資料、紀錄都在
其他人也在看
與Line Pay分家倒數！一卡通續與LINE平台合作 用戶的錢不會消失
LINE Pay子公司連加電支「LINE Pay Money」，將於12月3日正式上線，與一卡通分家進入最後倒數。擁有全台超過720萬用戶信賴的iPASS MONEY今（25）日宣布，持續與LINE平台緊密合作，延續在LINE錢包中的使用體驗。原LINE Pay中的 iPASS MONEY 多數服務將於12月3日起調整，一卡通強調所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆安全且完整的保留在一卡通 iPASS MONEY 帳戶中，所有的錢包儲值金及功能都在，請用戶未來於LINE放心持續使用。中時財經即時 ・ 2 小時前
一卡通宣布與LINE續合作 轉帳等服務不間斷
[NOWnews今日新聞]一卡通旗下iPASSMONEY即將與今年底與LINE正式分手！原LINEPay中的iPASSMONEY多數服務將於12月3日起調整，不過，iPASSMONEY今（25）日宣布...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
電商直營店疑買到機王 退貨竟要付「近1.2萬元整新費」
一名消費者上個月在知名電商直營賣場購買了全新的iPhone 17 Pro，卻發現手機無法連接WiFi。蘋果官方授權維修中心檢測後確認手機WiFi功能異常，並建議消費者向原商家退換貨。然而，當消費者向電商業者申請退貨時，對方不僅表示檢測結果正常，還要求消費者支付近1.2萬元的整新費用才願意全額退款，引發消費糾紛。電商業者回應都是依規定受理退貨申請，並正在檢視相關流程。TVBS新聞網 ・ 21 小時前
出國不用再崩潰！公開超實用日本旅遊 APP 大補帖 翻譯、比價、導航一次搞定
MOOK玩什麼,日本旅遊,YT頻道,攻略,APP,出國,懶人包 第一次出國最怕什麼？不是迷路、不是地鐵換乘，而是——語言完全聽不懂！許多旅客分享，每次到東京或大阪，看到全日文菜單腦袋直接一片空白、藥妝店比價比到崩潰、東京車站迷宮模式一啟動就想直接原地躺平…！阿墨這次帶來超強旅遊懶人包，只要帶著 iPhone + 幾個必備 APP，保證你在日本自由行時不再手忙腳亂，買東西省錢、搭車輕鬆、翻譯免緊張！景點+ ・ 23 小時前
無「線」束縛隨插即用！金士頓推首款雙介面行動固態硬碟
全球記憶體與儲存品牌金士頓宣布，正式推出旗下首款無須額外接線的雙介面行動固態硬碟，為需隨時隨地進行資料備份與傳輸的使用者，提供實惠、可靠且便攜的儲存解決方案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Honor 500 火速照搬 iPhone Air 設計，但有 8,000mAh 電池和 2 億畫素相機
坊間傳聞下一代 iPhone Air 可能會加入雙相機，沒想到 Honor 現在直接給大家做出了一個外觀「預覽版」。Yahoo Tech ・ 20 小時前
日本美食APP「Tabelog」有繁中版了！台人讚提前訂位超方便 求不要開放1功能
[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導台灣民眾出國最愛去日本，而日本知名美食平台Tabelog「食べログ」近日正式推出繁體中文介面，APP及網頁版都有支援，消...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
南韓拋出一個大膽想法 邀台灣就美國半導體關稅談判合作 共同爭取最優惠待遇｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 18 小時前
台中垃圾清運大車隊APP全新改版 提升用戶體驗
「台中垃圾清運大車隊」APP自民國103年上線以來，已成為市民日常掌握清運資訊的重要工具，台中市政府24日完成APP改版，並新增車輛「動態清運查詢」及「清運定點查詢」等多項便利功能，讓清運資訊更即時、中廣新聞網 ・ 16 小時前
馬來西亞擬禁16歲以下使用社群媒體 2026年上路
（中央社吉隆坡24日綜合外電報導）馬來西亞計劃自明年起禁止16歲以下青少年使用社群媒體，成為全球越來越多因擔憂兒少安全，而選擇限制其使用數位平台的國家之一。中央社 ・ 23 小時前
iPhone 17配件推薦清單：村上隆 X CASETiFY聯名開搶、防摔手機殼保護貼、掛繩怎麼選？10年果粉親測｜揪愛Mei推好物
蘋果iPhone 17開賣，手機第一時間拿到手，周邊配件也要同時到位才會安心啊！但手機殼、掛繩、保護貼怎麼挑，才不會花大錢卻沒保護力？「揪愛Mei」身為資深果粉，從iPhone 5一路用到iPhone 16，誠實說手機螢幕從沒摔破過，這10年每一代iPhone都會買上原廠手機殼，想耍時髦時就會挑明星同款的CASETiFY聯名款。至於螢幕貼，今年要選抗反射鍍膜貼才不會白花錢。想要時尚、耐用又安心的iPhone 17手機殼，「揪愛Mei」已幫你準備好最新攻略，讓你的iPhone都能「代代平安」。Yahoo夯好物 ・ 2 個月前
垃圾車來了多語言版APP上線
記者楊耀華∕基隆報導 為提升外籍居民使用垃圾清運資訊服務的便利性，基隆…中華日報 ・ 1 天前
【專欄】「人類史上最大的一場革命」─AI 與量子電腦改變世界時刻來臨
能源、農業、產業革命……人類在過去曾經歷過數次創新的浪潮。現在，隨著 AI 與量子電腦的出現，...銳傳媒 ・ 16 小時前
雪白銀色超帥！微星MAG X870E GAMING PLUS MAX WIFI白色款主機板評測分享：內建真Wi-Fi 7與5G LAN和USB-C 40G
想買白色款的 AMD 最新平台主機板嗎？來！這篇要為大家開箱介紹的微星 MAG X870E GAMING PL […]電腦DIY ・ 1 天前
不怕買到無效防護配件！imos 的 UL 行銷宣告驗證到底厲害在哪裡？！
螢幕保護貼、軍規防摔殼、鏡頭貼，是真有用還是智商稅？ 來看看 imos 如何透過 UL 驗證標章來證明產品效果的真實性～ 更多 imos iPhone 配件 → https://supr.link/KRvDq UL Solutions 官網查看驗證的真偽 → https://supr.link/I9DFn電獺少女 ・ 5 小時前
realme 15T 開箱 7000mAh大電量+ AI 智慧應用 八千有找
現在智慧手機功能愈來愈全面，剛推出的 realme 15 系列 也針對不同族群提供多種價位帶選擇，若你想找支輕薄、耐用、續航持久、高畫質螢幕，預算又須控制在萬元麥兜小米 ・ 23 小時前
280萬次攻擊與央廣內鬼 一個港人眼中的台灣資安危機
作為一個從香港移居台灣的港人，筆者每天在台北街頭喝著珍奶、逛著夜市，總以為這片民主土壤能讓人喘口氣，遠離那種「一國兩制」的窒息感。可是最近看著國安局的報告，還有央廣網站被內部員工搞出五星旗的鬧劇，心裡真是五味雜陳。中國每天對台灣發動280萬次網絡攻擊，這數字聽起來像科幻片，但它不是虛構，而是真真切切的威脅。更荒謔的是，央廣這家公共媒體，竟被自家工程師當成「示範場」，用駭客手段「揭弊」，還扯上民眾黨立委黃國昌。這種內外夾擊，讓筆者不禁想問：台灣的網絡防線，到底是銅牆鐵壁，還是紙糊的燈籠？ 國安局的報告直指，中國的攻擊並不是零星的駭客惡作劇，而是國家級的系統性行動。解放軍、國安和公安體系聯手民間駭客集團，像一支隱形軍隊，潛伏在台灣的網絡邊緣，伺機而動。他們的目標廣泛，從政府機關到關鍵基礎設施，涵蓋醫療、國防、外交、通訊、能源等領域。舉個例子，報告提到中國駭客曾試圖竊取台灣醫療系統的資料，這不只是偷情報那麼簡單——想像一下，如果他們操控醫院的電子病歷系統，疫情期間亂改數據，那豈不是比病毒還可怕？再看能源領域，台灣的電網本就敏感，上次漢光演習時，就有報導指出中國曾發動DDoS攻擊，試圖癱瘓軍事中央廣播電台 ・ 6 小時前
OPPO A6 Pro 5G 香港登場，6500mAh 電池 + IP69防護，超耐用
文章來源：Qooah.com OPPO 2015年11月21日在香港正式推出 OPPO A6 Pro 5G，時尚的外觀，配備超大容量電池和極佳的使用體驗，全機擁有穩健的防護認證和防護設計，適用於工作、遊玩等每個場景。OPPO A6 Pro 5G 推出 8GB + 256GB 版本，售價為 HK$1999。 外觀方面，OPPO A6 Pro 5G 配備了金屬機身，採用了四邊極窄邊框設計，整體的厚度僅 8mm，最薄僅1.67mm，手機僅重185g，但做到了 93% 屏幕佔比。OPPO A6 Pro 5G 擁有恆星藍及珊瑚粉兩個配色可供選擇。 規格方面，OPPO A6 Pro 5G 搭載了聯發科天璣6300，配備了6.57吋 AMOLED 屏幕，解像度為1080 x 2374，擁有 120Hz 高刷新率，峰值亮度最高 1400nits，畫面清晰、流暢，各種場景都能適配。 OPPO A6 Pro 5G 配備了高密度石墨電池，擁有 6500mAh 大容量，OPPO A6 Pro 5G 電池容量比上一代提升 20%。根據測試，用戶可以流覽 YouTube 720p 影片最高達 20.6小時，屏幕關Qooah ・ 1 天前
遠傳AI「打詐智靈」 防詐三重防線強力阻詐
詐騙手法不斷翻新，受害者年齡層更逐漸下探，投資詐騙更成為年輕族群的最大風險。在今今（25）日登場的「撕開詐團真相全民攜手拆詐彈」系列論壇，集結產官學專家，共同探討詐騙生態與防堵策略。論壇特別邀請遠傳電信網路技術暨營運群副總經理盧祖耀進行專題演講，深入剖析年輕人最常遭遇的投資詐騙，並分享遠傳以電信核心技術結合AI技術，推出「打詐智靈」平台，協助全民識詐、阻詐，守護財產安全。根據內政部警政署統計，截至今年第二季，30歲以下族群已成詐欺案件最大受害群，其中投資詐騙案件量居冠。遠傳盧祖耀副總經理分享，境外虛擬貨幣交易所因手續費相對較低，容易吸引年輕人選擇高風險管道進行投資，一旦資金流入境外或假投資平台，往往難以追回，造成重大損失。遠傳運用「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網） ...台灣新生報 ・ 2 小時前
北市行動防災APP被批「沒用」 明年改版納圖形化災情
台北市行動防災APP整合包括雨量、水情及颱風警報等緊急避難資訊。市議員王閔生指出，實際使用後發現，無論是水災或是土石流，APP都未明確顯示災害範圍及程度，民眾紛紛反映「沒有用處」，建議市府參考國家災害防救科技中心網站，圖形化災情資訊，讓民眾更好理解，也應整合各局處監控數據，方便民眾應對災害。台北市消防局長莫懷祖24日回應，將於明年改版時一併改善。中時新聞網 ・ 23 小時前