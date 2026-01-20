滲透陸配圈！台灣新住民總會理事長周滿芝 涉統戰更一審改判8年

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝受中共指示在台發展組織，更一審逆轉改判她8年。示意圖

曾獲判無罪的「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝，被控受中共指示在台發展組織案，出現重大逆轉。台灣高等法院高雄分院於今（20）日上午宣判，撤銷原無罪判決，依《國家安全法》判處周滿芝有期徒刑 8 年，全案仍可上訴。

周滿芝原為中國籍，2004 年以陸配身分取得中華民國身分證。她被檢調指控長期接受中國資助並在台發展組織，高雄高分院原審曾因查無中國官方實質控制證據及資金往來，判決其無罪。然而，案經最高法院撤銷發回後，更一審合議庭認定，周女所加入的「陝西省愛國主義志願者協會」及「中國愛國主義志願者協會」，實質受中共省級統戰部控制，屬於受大陸地區官方實質控制之團體。

法院判決指出，周滿芝基於發展組織的犯意，先於 2016 年成立「高雄市新住民姐妹關懷協會」，並在中共相關人員指示下擔任「中國愛國黨」發起人（後因條件不符未果）。2018 年，周女赴陸面會「陝西省愛國主義志願者協會」負責人崔國衛，簽署《中華海峽兩岸民間愛國促統宣言》，明示相信中國共產黨對台灣的領導能力。

2019 年，周女更進一步成立全國性的「台灣新住民關懷總會」，並設立大陸地區工作委員會，聘任大陸協會成員擔任主席，宗旨確立為「力促國家實現和平統一」。法院調查發現，周女曾向大陸統戰部部長黃蘭香尋求支持，並計畫舉辦「中華非物質文化遺產博覽會」向大陸政府爭取經費，執行具統戰目的之活動。

合議庭審酌，周滿芝利用社團掩護，長期、有系統地對在台陸配、新住民及其二代進行意識形態滲透，意圖瓦解台灣民眾對中共的提防，已實質威脅中華民國之存在及自由民主憲政秩序。

法院強調，雖然周女並非直接從事刺探軍機的傳統間諜行為，但其組織層級嚴密，從地區性協會擴張至全國性總會，對國家安全造成實質危害。針對檢方另指控其傳送新聞支持特定候選人涉嫌介選部分，法院認為這與一般選舉拉票無異，難認屬發展組織犯罪，然因與論罪部分有集合犯關係，故不另為無罪諭知。全案目前定讞與否仍視後續上訴情況而定。



