滴水不漏！盧秀燕視察台中跨年維安 特警電擊槍、警犬隊全出動

鑑於近期北捷隨機傷人事件引發社會不安，為確保「2026台中跨年晚會」萬無一失，市長盧秀燕29日下午親往水湳中央公園，實地視察安全疏散暨聯合應變演練。盧秀燕強調，台中跨年為全國規模最大場次，維安層級已全面擴大升級，要求做到「滴水不漏」，確保市民能歡喜出門、平安回家。

盧秀燕指出，台中跨年晚會去年吸引48萬人次參加，今年卡司陣容更強，包含金曲歌王蕭敬騰、告五人、盧廣仲、動力火車等重量級藝人，預期人潮將再創新高。為此，市府整合警消與特勤戰力，執行「五大演練與五大機制」，涵蓋場地安檢、人潮疏散、多元應變、特警壓制及煙火安全管理。

演練中最受矚目的是全國首創的「雙重細胞簡訊機制」。當會場人數接近負荷上限時，系統將主動發訊通知周邊民眾「只出不進」，防止踩踏意外；若不幸發生危安事件，亦會即時發訊引導方圓數公里內的民眾迅速避難或撤離，以高規格科技手段守護安全。

29日演練精銳盡出，首由K-9警犬隊針對舞台及觀眾席進行地毯式搜查；現場更模擬歹徒持刀隨機攻擊，特勤中隊（霹靂小組）迅速出動電擊槍壓制，展現精悍戰力。針對救護部分，消防局啟動TECC（戰術緊急傷患救護）機制，確保傷員能在第一時間獲得止血檢傷。

針對跨年壓軸煙火，現場也模擬強風導致火警的情境，由高功率照明車與消防車迅速滅火。盧秀燕強調，市府已做好萬全準備，要讓全國民眾在最安全的環境中迎接新年。

