「滴管餵毒」性侵拍片！害傳播妹暴斃慘死…台中淫魔否認害命再延押2月
記者吳泊萱／台中報導
台中一名王姓男子涉嫌兩度以2萬元代價約傳播妹開房，卻暗中以「滴管餵毒」趁被害人昏迷後性侵、錄影偷拍過程，最終女子因毒品過量暴斃身亡。由於案件情節重大，王男落網後收押至今，近日羈押期滿，法院考量王男對於女子死因仍有爭執，有逃亡可能，裁定續押禁見2月。本案原本要由國民法官審理，現轉軌為通常程序審理。
檢警調查，王男在去年2月以12小時2萬元，約傳播妹小美（化名）到北屯區一家汽車旅館飲酒作樂，期間要求小美服用毒咖啡包，趁對方意識模糊時實施性侵，並以手機錄下不雅影片。到了3月，王男又以同樣價碼邀約小美，並以「滴管餵毒」性侵，害小美因藥物過量失去呼吸心跳，王男等了數小時才通報櫃台，小美送醫不治。
小美死亡後，噩耗在傳播圈內傳開，20多名傳播妹指認曾接受王男邀約，且均有神智不清狀況，控訴王男多次以相同手法迷姦多名女子。據悉，檢警在調查過程中，在王男手機內查獲大量不雅照及影片，部分受害者直到接獲警方通知作筆錄，才知道自己被性侵。
本案偵結後，檢察官依對被害人錄影並以藥劑犯強制性交致死、藥事法等罪嫌起訴王男，全案原本預計由國民法官審理，但疑因涉及性侵案件，已轉軌為通常程序審理。
王男落網後遭收押禁見，期間曾提出抗告，辯稱已坦承犯罪，願與被害人家屬和解，並以在家務農為由，請求交保，遭法官駁回抗告。王男至今對於其行為是否足以讓被害人死亡之因果關係仍有爭執，請求傳喚證人到庭詰問釐清。
近日王男羈押期滿，法院認為，王男涉犯最輕本刑10年以上重刑，有高度逃亡可能，且有勾串證人之虞，裁定自2月7日起延長羈押禁見2月。
