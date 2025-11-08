「滴管餵毒」性侵拍片！害傳播妹藥物過量暴斃…台中淫魔想交保被打槍
記者吳泊萱／台中報導
台中新社區一名43歲王姓男子，多次使用毒咖啡包迷姦傳播妹，拍攝不雅影片。去年3月，一名傳播妹小美（化名）遭王男以「滴管餵毒」侵犯，害小美藥物過量暴斃死亡。台中地檢署偵結，依藥劑犯強制性交、強制性交致死、藥事法等罪起訴王男，由於王男正好羈押期滿，遭法院延長羈押2個月，他以「務農為由」求交保，但法官不准，駁回抗告。
檢警調查，王男在去年2月以12小時2萬元，約小美到北屯區一家汽車旅館飲酒作樂，期間要求小美服用毒咖啡包，趁對方意識模糊時實施性侵，並以手機錄下不雅影片。到了3月，王男又以同樣價碼邀約小美，並以「滴管餵毒」性侵，害小美因藥物過量失去呼吸心跳，王男等了數小時才通報櫃台，小美送醫不治。
小美死亡後，噩耗在傳播圈內傳開，20多名傳播妹指認曾接受王男邀約，且均有神智不清狀況，控訴王男多次以相同手法迷姦多名女子。據悉，檢警在調查過程中，在王男手機內查獲大量不雅照及影片，部分受害者直到接獲警方通知作筆錄，才知道自己被性侵。
本案偵結後，檢察官依對被害人錄影並以藥劑犯強制性交致死、藥事法等罪嫌起訴王男，全案預計由國民法官審理，但因涉及性侵案件，不對外公開。
近日王男羈押期滿遭法院裁定延押2月，王男以「在家務農」為由，請求具保。但法官認為王男供詞前後不一，有避重就輕情形，且王男涉犯罪行為最輕本刑10年以上重罪，有逃亡可能，裁定自10月7日起延長羈押2月，駁回抗告。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
移除下架性影像，洽性影像處理中心
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
性侵害就是犯罪，請撥打110、113
莫逞一時樂，遺害百年身！
拒絕毒品 珍惜生命
健康無價 不容毒噬
