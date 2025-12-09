滷味地雷一次看！這人氣配料「鈉多爆油」 營養師：熱量炸彈

生活中心／倪譽瑋報導

滷味是台灣人常吃的美食之一，如果在意熱量攝取，就得注意部分食材。營養師李婉萍列出滷味中常見「地雷」，其中許多人會點的「油炸豆皮」，它油脂含量高且容易吸收湯汁中的鈉；不過「非油炸豆皮」油脂低且含蛋白質，想吃豆皮可選它。

李婉萍分享，琳瑯滿目的滷味配料中，有部分是「隱藏地雷」，油脂、熱量多，還容易吸收湯汁，導致鈉含量過高，推薦想控制熱量、減重者可以避開。此外，滷味中也有養分較多的「綠燈」食材能挑選。

火鍋料熱量排行

紅燈區

燕餃（1顆）熱量52大卡

貢丸（1顆）熱量71大卡

甜不辣（1片）熱量88大卡

芋籤（1條）熱量100大卡

李婉萍提醒，上述火鍋料油脂含量約落在40到70％，且都是加工品「是不折不扣的大地雷！」

黃燈區

鑫鑫腸（1條）熱量28大卡

水晶餃（1粒）熱量33大卡

李婉萍指出，這些雖然也是加工品，但熱量還在可接受範圍，比較沒有負擔。

哪些豆製品熱量高？

紅燈區

蘭花干（1片=50g）熱量170大卡

百頁豆腐（半條=70g）熱量135大卡

大豆干（1塊=110g）熱量219大卡

炸豆皮（1片=60g）熱量390大卡

李婉萍點名「炸過的豆製品」油脂含量高且容易吸收湯汁，「小小一份卻是熱量炸彈啊！」

綠燈區

小豆干（1塊=40g）熱量64大卡

非油炸豆皮（1片=33g）熱量68大卡

李婉萍說明，這些油脂含量不高又屬於優質蛋白，可以吃。

吃肉類、內臟小心油脂

紅燈區

豬耳朵/豬大腸（50g）熱量120大卡

李婉萍指出，這些部位油脂多、膽固醇高，也是地雷「不建議選擇」。

綠燈區

雞肉片（90g）熱量190大卡

梅花豬肉片（50g）熱量100大卡

鴨血（150g）熱量45大卡

李婉萍說明，肉片類蛋白質高能增加飽足感；鴨血則是含鐵量高，適合減重或貧血的女性。

滷味常見麵食熱量一覽

紅燈區

王子麵/鍋燒麵（1包=55g）熱量250大卡

李婉萍指出，這須都屬於油炸麵類，「份量少油脂高還沒有飽足感！」

綠燈區

冬粉（1塊=40g）熱量149大卡

蒸煮麵（1包=65g）熱量217大卡

烏龍麵（1包=180g）熱量257大卡

李婉萍提醒，雖然它們油脂低， 但要注意容易吸汁，導致鈉含量過高。

綠燈區的肉類可補充蛋白質，麵食類則要留意吸滿湯汁後鈉太多。（圖／翻攝自李婉萍營養師臉書）

要減肥 滷味建議怎麼吃？

除了避開紅燈區外，李婉萍也建議4大要點，「蛋白質選兩種」、「蔬菜類選兩份以上」、「火鍋料選黃燈區，最多2個」、「麵類/火鍋料擇一，避免澱粉過量」。

資料來源：李婉萍營養師

