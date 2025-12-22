滷味控快存！北投必吃排隊名店。 滿滿一櫥窗隨你夾，入味又不乾巴巴，買回家配啤酒真的超棒

排等大溪家香臭豆腐＆涼麵的內用座位時，因為還要等好一陣子，趁機先來買滷味，

查看了一下google評論，這家王掌櫃私房滷味鹽水雞相當具有好評，

光是看排隊人潮就知道有多受歡迎，口味一定不會差。

王掌櫃私房滷味鹽水雞雖然排了不少人不過動作蠻快的。

台北北投｜王掌櫃私房滷味鹽水雞

邊排隊的時候可以邊考慮要點些什麼食材，櫥窗內滿滿的滷味，

青菜、內臟、滷味、鹹水雞等品項無敵多！

王掌櫃私房滷味鹽水雞走的是冷滷路線，點了直接夾並幫忙剪小塊，

不用加熱因此動作比較快。

青菜一份20元，6份100元，9份150元，

如果什麼都想吃可以選擇超值套餐199元，可選到七樣，不過只能挑選固定品項。

直接買了一份超值套餐，滿滿一大袋，倒出來超大一盤！

共選了：招牌脆腸、甜不辣、花椰菜、小豆干、豆包、貢丸、黑豆干、鳥蛋。

顏色看起來都很入味，也不會乾巴巴的沒有賣相。

脆腸都蠻大一塊的，不像小楊脆腸比較小，吃起來Q彈有咬勁，口感很好。

健康的花椰菜要多吃呦，滷的很入味，單吃就好吃。

不太想挑太多加工製品，所以選了不少豆製品，

小豆干、黑豆干、豆包等，柔軟多汁，有豆香味也有滷汁的香氣。

一大片的甜不辣會剪成小塊狀，軟但Q勁還好，不是自己喜歡的那種滿滿魚漿味的甜不辣。

很入味的貢丸，很彈牙。

最喜歡滷味的鳥蛋，一口一顆剛剛好。

味道很足的王掌櫃私房滷味鹽水雞，各種食材的口感也都不錯，適合晚上配啤酒當宵夜，

喜歡吃滷味的朋友到北投市場可以試試。

王掌櫃私房滷味鹽水雞

所在地址：臺灣臺北市北投區新市街16號

營業時間：日 二 三 四 五 六 15:30-22:00

店家電話：0913-389-888

