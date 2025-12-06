滷味控注意！營養師揭「火鍋料、豆製品」是隱藏熱量地雷

營養師李婉萍近期分享滷味食材的熱量分析，為外食族提供健康選擇指南。她將常見滷味配料分為紅燈區與綠燈區，協助民眾在享受美食同時也能兼顧健康。

營養師李婉萍近期分享滷味食材的熱量分析，為外食族提供健康選擇指南。（圖／營養師李婉萍臉書）

李婉萍指出，火鍋料中的燕餃、貢丸、甜不辣及芋籤屬於紅燈區，這些食材油脂含量約落在40-70%，且都是加工品，一顆燕餃就有52大卡，一顆貢丸更有71大卡，是「不折不扣的大地雷」。相對而言，鑫鑫腸與水晶餃則屬黃燈區，雖然也是加工品，但熱量較為可接受。

在豆製品方面，李婉萍提醒，炸過的豆製品油脂含量高且容易吸收湯汁，如一片炸豆皮高達390大卡，蘭花干、百頁豆腐及大豆干也都屬於紅燈區。她建議選擇小豆干或非油炸豆皮等綠燈區食材，這些不僅油脂含量不高，還屬於優質蛋白質來源。

廣告 廣告

肉類選擇上，李婉萍表示，豬耳朵和豬大腸等內臟類油脂多且膽固醇高，屬於紅燈區；而雞肉片、梅花豬肉片和鴨血則是綠燈區選項，尤其鴨血含鐵量高，適合減重或貧血的女性食用。

營養師李婉萍近期分享滷味食材的熱量分析，為外食族提供健康選擇指南。（圖／營養師李婉萍臉書）

麵食部分，王子麵和鍋燒麵被列為紅燈區，因為「都屬於油炸麵類，份量少油脂高，還沒有飽足感」。相較之下，冬粉、蒸煮麵和烏龍麵則是較佳選擇，但李婉萍提醒，這些麵類容易吸收湯汁，可能導致鈉含量過高。

最後，李婉萍提供減重者的滷味攻略，建議選擇兩種蛋白質、兩份以上蔬菜，火鍋料最多選擇兩個黃燈區食材，麵類與火鍋料則應擇一食用，避免澱粉攝取過量。

延伸閱讀

蕭美琴赴宜蘭輔選他釀悲劇？黃揚明起底林國漳：行政不中立

NBA/明星賽新制「美國隊vs世界隊」！約基奇潑冷水：可能一樣難看

普丁高調挺莫迪對抗西方制裁壓力 俄印貿易90%不用美元