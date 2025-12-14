滷味攤「5根玉米筍+四季豆」真。銅板價？網喊：如此珍「貴」…

生活中心／李筱舲報導



隨著物價上漲，許多民眾在消費時都有明顯感受。近日一名網友在社群平台分享一則貼文，表示自己到滷味攤點了玉米筍和四季豆，份量少到讓她以為拿到別人吃剩的，竟然就要65元，讓原PO傻眼表示：「難道現在沒人種菜了？才如此珍『貴』」。





5根玉米筍+幾條四季豆要「這價格」！網震驚喊：真的需要努力賺錢…

一名網友表示自己到滷味攤點了一份四季豆和玉米筍要價65元，讓她對現在的物價感到震驚。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）





昨（13）日，一名網友在臉書社團「爆廢1公社」發文，她表示自己到滷味攤花了65元點了一份四季豆和玉米筍，回家打開後看見碗裡只有玉米筍5根、四季豆目測約10根，讓她傻眼表示：「我打開時真的震驚了…（我一度以為拿到別人吃剩的），難道我不食人間煙火很久了？不知現在沒人種菜了？才如此珍『貴』。」她還開玩笑地說，也許自己將來不是老死，而是餓死，替未來的孩子感到擔憂。

貼文曝光後引發網友熱議，不少人認為這樣的價格尚屬合理，但也有人覺得價格偏高。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）

貼文一出，引發網友熱議，不少人認為這樣的價格其實算合理，指出蔬菜本來就比較貴，留言回應：「玉米筍本來就貴」、「菜價差不多，根本沒啥賺吧！你絕對沒在買菜…」。但也有網友認為這樣的價格真的不合理：「被騙了，要是我像這樣的話，不去買第二次，黑心商家」、「哇！有貴到」。看到大批網友留言後，原PO也在內文更新強調，自己只是想表達現在的菜價、原物料及整體物價都相當昂貴，真的需要努力賺錢，才能買得起食物。

原文出處：滷味攤5根玉米筍+幾根四季豆要這「銅板價」…網震驚喊：真的要努力賺錢！

