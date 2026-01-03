滷味熱量大破解！營養師點名「這幾樣」全是地雷

生活中心／杜子心報導



不少人減肥或忙碌時，會把滷味當成正餐或宵夜首選，但看似清爽的滷味，其實暗藏不少熱量陷阱。營養師李婉萍近期在社群分享「滷味熱量懶人包」，直接點名多項外食族常點的「隱藏地雷」，並以紅燈、黃燈、綠燈分類，提醒民眾別再誤以為「滷味一定不胖」，一不小心吃下來，熱量甚至可能比便當還高。





火鍋料油脂比例高且是加工食品屬於紅燈區。（圖／翻攝自李婉萍營養師臉書）

李婉萍指出，火鍋料幾乎是滷味中最容易踩雷的品項屬於紅燈區，像燕餃、貢丸、甜不辣、芋籤與米血糕，不僅是加工食品，油脂比例更高達40至70％，單顆或單條熱量就落在50至100大卡之間，吃兩三樣就容易爆表。相較之下，鑫鑫腸、水晶餃或蟹味棒雖仍屬加工品，但熱量較低，屬於可酌量選擇的黃燈區。豆製品也不全然安全，炸豆皮一片就高達390大卡，百頁豆腐、蘭花干與大豆干同樣熱量不低且容易吸湯；反而是非油炸豆皮與小豆干，油脂較低又能補充優質蛋白。

豬耳朵、豬大腸等內臟類油脂與膽固醇偏高屬於紅燈區。（圖／翻攝自李婉萍營養師臉書）

在肉類與主食選擇上，李婉萍提醒，豬耳朵、豬大腸等內臟類油脂與膽固醇偏高屬於紅燈區，應盡量避開；雞肉片、梅花豬與鴨血則屬綠燈區，其中鴨血熱量低、含鐵量高，特別適合減重或易貧血女性。麵類方面，王子麵、鍋燒麵因屬油炸麵體，份量小卻油脂高，不具飽足感屬於紅燈區；冬粉、蒸煮麵與烏龍麵雖較佳，但仍須注意湯汁吸附造成鈉攝取過高。她也給出減重吃滷味4原則：蛋白質選兩種、蔬菜至少兩份、火鍋料限黃燈區最多兩個，麵類與火鍋料擇一，只要避開地雷，滷味也能吃得相對無負擔。

