滷味香、手搖甜、喝水少…3年把腎功能吃到第四期！醫曝「7種腎臟害怕的食物」：地瓜葉竟上榜





三年前，一位患者只來看過我一次。

那時他的腎功能已經是慢性腎臟病第三期。

我花了很多時間教他：要喝水、少鹽、避免加工品、不要喝太多手搖飲、外食要挑乾淨的、避免高磷、高鉀食物……

他點點頭，但生活上並沒有真正做到。

他忙、常外食、口渴才喝水、三餐重口味，手搖飲也沒戒。

慢性腎臟病不像感冒會讓你「痛」或「發作」，它是默默壞掉、不吭聲的。

直到某一天，結果就突然變得很嚴重。

真正的腎臟殺手

上星期，他又走進我的診間。

他的腎功能已經掉到第四期。

這次他看起來很不一樣，眼神裡第一次帶著害怕。

他說：「劉醫師，我真的需要你幫我，我想把腎臟救回來。」

這件事讓我很深刻，因此我把這篇文章分享給更多人—— 因為很多人都在做他犯過的錯，卻沒有意識到腎臟正在承受什麼。

很多人以為「腎臟壞掉就是吃太鹹」。

其實真正更可怕的腎臟殺手是：血糖、血壓、血脂控制不佳（也就是三高）。

這三項會讓腎臟每天都被加速損害。

三高是如何每天傷害腎臟的？

1.血糖過高：讓腎絲球慢慢硬掉，糖尿病腎病是全世界最常見的腎衰竭原因。

長期高血糖會：

● 讓腎臟微血管增厚、變硬 ● 讓腎絲球承受過度濾過的壓力 ● 最後導致腎絲球「疲乏、硬化、失能」

你不會痛，也沒有警訊，但腎臟每天都在老1歲。

2.血壓過高：每一次上升都是一次血管衝擊。

腎臟裡的血管細得像頭髮，高血壓對它們來說就像是水柱壓在一條細管上。

久了：

● 血管受損 ● 內皮發炎 ● 彈性下降 ● 腎臟灌流變差

這些都會讓腎功能一路下滑。

3.血脂異常：加速腎臟的動脈硬化。

很多人以為血脂高「頂多增加心血管風險」，但腎臟也會形成動脈硬化。

血管越硬、越窄，腎臟得到的血流越少，腎功能就像被慢慢掐住的水龍頭。

台灣日常飲食裡的腎臟「隱形地雷」

很多患者說：「我也沒亂吃啊！」

但其實台灣外食文化裡，有太多腎臟害怕的食物。

以下是我最常提醒的幾種：

1.滷味、鹹酥雞、火鍋料（高鈉＋磷酸鹽添加物）

● 加工食品中的「無機磷」吸收率極高，腎臟無法排除 → 血磷上升 ● 高鈉導致水腫、高血壓 → 腎臟負擔倍增

2.手搖飲、奶茶（高糖＋奶精的磷酸鹽）

● 奶精、奶粉含大量「無機磷」 ● 高糖飲食 → 血糖震盪 → 腎絲球壓力增加

3.便利商店便當、滷雞腿、三寶飯（重口味、高鈉）

台灣外食普遍比自煮多出兩倍以上的鈉。

長期高鈉 = 高血壓 = 腎臟惡化的快車道。

4.鍋燒意麵、泡麵（湯頭與調味包超高鈉）

湯頭常常一碗鈉含量就逼近「一天建議上限」。

5.燒烤與韓式料理（高蛋白＋醬料超鹹）

蛋白質太多、太重口味，對腎臟都是壓力。

6.海帶、昆布、地瓜葉（高鉀）

尤其到了腎臟第四期，鉀排不出去 → 容易心律不整。

不是不能吃，但必須量有控制。

7.加工肉類：香腸、火腿、熱狗、貢丸（高磷酸鹽＋高鈉）

比正常吃肉更傷腎，因為無機磷的吸收非常高。

喝水：腎臟最簡單、也最容易被忽略的保護

很多人一整天只喝500～800c.c.，以為「我也不會暈、不會渴，應該沒問題」。

但腎臟在做的是「濃縮血液」的工作：喝太少水就像要它在污濁的水裡過濾垃圾。

喝水不足會： ● 讓尿液濃縮，增加腎臟負擔 ● 提高腎結石、感染機率 ●讓腎絲球長期處在壓力下

大多數人每日需要1500~2000c.c.，慢性腎臟病患者需要由醫師調整，但絕不是越少越好。

腎臟病不是突然變嚴重的

回到那位患者，看診結束前，他小聲問我：「劉醫師，我還有救嗎？」 我告訴他：「有。但腎臟不能只靠醫生，你每天吃進去的每一口、喝的每一杯、甚至你的血糖血壓血脂，都在決定你的腎臟命運。」

腎臟病不是突然變嚴重的，它是每天一點一點累積來的。

真正保護腎臟的四大核心

● 控制血糖 ● 控制血壓 ● 控制血脂 ● 避免高鈉、高磷、高糖、高蛋白飲食＋足夠喝水

腎臟從第三期走到第四期並不會痛，但後悔是真的會痛。

腎臟不能等待，健康不能拖延。

從今天的每一口開始，就是保護腎臟的最好時機。

(本文獲「劉博仁／台灣基因營養功能醫學會理事長」授權轉載，原文刊載於此）





