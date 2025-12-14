滷味香、手搖甜、喝水少…3年把腎功能吃到第四期！醫曝「7種腎臟害怕的食物」：地瓜葉竟上榜
三年前，一位患者只來看過我一次。
那時他的腎功能已經是慢性腎臟病第三期。
我花了很多時間教他：要喝水、少鹽、避免加工品、不要喝太多手搖飲、外食要挑乾淨的、避免高磷、高鉀食物……
他點點頭，但生活上並沒有真正做到。
他忙、常外食、口渴才喝水、三餐重口味，手搖飲也沒戒。
慢性腎臟病不像感冒會讓你「痛」或「發作」，它是默默壞掉、不吭聲的。
直到某一天，結果就突然變得很嚴重。
真正的腎臟殺手
上星期，他又走進我的診間。
他的腎功能已經掉到第四期。
這次他看起來很不一樣，眼神裡第一次帶著害怕。
他說：「劉醫師，我真的需要你幫我，我想把腎臟救回來。」
這件事讓我很深刻，因此我把這篇文章分享給更多人—— 因為很多人都在做他犯過的錯，卻沒有意識到腎臟正在承受什麼。
很多人以為「腎臟壞掉就是吃太鹹」。
其實真正更可怕的腎臟殺手是：血糖、血壓、血脂控制不佳（也就是三高）。
這三項會讓腎臟每天都被加速損害。
三高是如何每天傷害腎臟的？
1.血糖過高：讓腎絲球慢慢硬掉，糖尿病腎病是全世界最常見的腎衰竭原因。
長期高血糖會：
● 讓腎臟微血管增厚、變硬
● 讓腎絲球承受過度濾過的壓力
● 最後導致腎絲球「疲乏、硬化、失能」
你不會痛，也沒有警訊，但腎臟每天都在老1歲。
2.血壓過高：每一次上升都是一次血管衝擊。
腎臟裡的血管細得像頭髮，高血壓對它們來說就像是水柱壓在一條細管上。
久了：
● 血管受損
● 內皮發炎
● 彈性下降
● 腎臟灌流變差
這些都會讓腎功能一路下滑。
3.血脂異常：加速腎臟的動脈硬化。
很多人以為血脂高「頂多增加心血管風險」，但腎臟也會形成動脈硬化。
血管越硬、越窄，腎臟得到的血流越少，腎功能就像被慢慢掐住的水龍頭。
台灣日常飲食裡的腎臟「隱形地雷」
很多患者說：「我也沒亂吃啊！」
但其實台灣外食文化裡，有太多腎臟害怕的食物。
以下是我最常提醒的幾種：
1.滷味、鹹酥雞、火鍋料（高鈉＋磷酸鹽添加物）
● 加工食品中的「無機磷」吸收率極高，腎臟無法排除 → 血磷上升
● 高鈉導致水腫、高血壓 → 腎臟負擔倍增
2.手搖飲、奶茶（高糖＋奶精的磷酸鹽）
● 奶精、奶粉含大量「無機磷」
● 高糖飲食 → 血糖震盪 → 腎絲球壓力增加
3.便利商店便當、滷雞腿、三寶飯（重口味、高鈉）
台灣外食普遍比自煮多出兩倍以上的鈉。
長期高鈉 = 高血壓 = 腎臟惡化的快車道。
4.鍋燒意麵、泡麵（湯頭與調味包超高鈉）
湯頭常常一碗鈉含量就逼近「一天建議上限」。
5.燒烤與韓式料理（高蛋白＋醬料超鹹）
蛋白質太多、太重口味，對腎臟都是壓力。
6.海帶、昆布、地瓜葉（高鉀）
尤其到了腎臟第四期，鉀排不出去 → 容易心律不整。
不是不能吃，但必須量有控制。
7.加工肉類：香腸、火腿、熱狗、貢丸（高磷酸鹽＋高鈉）
比正常吃肉更傷腎，因為無機磷的吸收非常高。
喝水：腎臟最簡單、也最容易被忽略的保護
很多人一整天只喝500～800c.c.，以為「我也不會暈、不會渴，應該沒問題」。
但腎臟在做的是「濃縮血液」的工作：喝太少水就像要它在污濁的水裡過濾垃圾。
喝水不足會：
● 讓尿液濃縮，增加腎臟負擔
● 提高腎結石、感染機率
●讓腎絲球長期處在壓力下
大多數人每日需要1500~2000c.c.，慢性腎臟病患者需要由醫師調整，但絕不是越少越好。
腎臟病不是突然變嚴重的
回到那位患者，看診結束前，他小聲問我：「劉醫師，我還有救嗎？」
我告訴他：「有。但腎臟不能只靠醫生，你每天吃進去的每一口、喝的每一杯、甚至你的血糖血壓血脂，都在決定你的腎臟命運。」
腎臟病不是突然變嚴重的，它是每天一點一點累積來的。
真正保護腎臟的四大核心
● 控制血糖
● 控制血壓
● 控制血脂
● 避免高鈉、高磷、高糖、高蛋白飲食＋足夠喝水
腎臟從第三期走到第四期並不會痛，但後悔是真的會痛。
腎臟不能等待，健康不能拖延。
從今天的每一口開始，就是保護腎臟的最好時機。
(本文獲「劉博仁／台灣基因營養功能醫學會理事長」授權轉載，原文刊載於此）
