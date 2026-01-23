滷肉飯便當驚見拖把棉條？ 網驚難道是綁滷肉的繩子

一名網友在Threads貼文表示到台中市吃滷肉飯吃到拖把的繩子，也有網友說會不會是綁滷肉的繩子？食安處要查。（圖：取自Threads網友貼文）

一名網友在Threads貼文表示到台中市吃滷肉飯吃到拖把的棉條，針對台中市北區滷肉飯業者的餐點疑似出現異物，台中市食品藥物安全處表示，將派員前往稽查釐清，如果查獲不符衛生規範情事，將要求限期改善，如果逾期未改善，可開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰。

這名網友在Threads貼文表示到台中市吃滷肉飯吃到拖把的棉條，覺得超噁，有其他網友留言表示身為一個在小吃店打工過的人我可以猜到大概發生了什麼事。也有網友說會不會是綁滷肉的繩子?

台中市食安處指出，如果稽查過程中查獲業者有不符合食品良好衛生規範準則的情事，將依法責令限期改善；屆期複查仍未改善者，可依《食品安全衛生管理法》開罰。民眾如發現餐飲業者有衛生管理疑慮，可檢具相關照片、影片等事證，透過台中市政府陳情整合平台提出檢舉，食安處接獲通報後，將儘速依規查處，共同守護市民飲食安全。（張文祿報導）