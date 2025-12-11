「滷肉飯淋1配料」挑戰全民邪教料理底線！各大小編排隊吐槽 台灣大哥大：帶你網路離開地球

當滷肉飯遇到這配料的那一秒，全台灣都沉默了。（翻攝自Threads/chen_g_7）

這碗滷肉飯太離譜了！手搖飲店最近挑戰台灣美食底線，將「煉乳直接淋上滷肉飯」的影片PO上網，瞬間在Threads上爆紅。雖然店家強調口味意外地「很搭」，但不少網友看到後靈魂瞬間出竅，甚至有人怒喊「貸款告下去也不為過」。這個被稱為「煉乳滷肉飯邪教吃法」的影片，至今已累積超過58萬次瀏覽。

手搖飲店 「藤柳杯冷飲」以在網路上分享創意（邪教）食物組合聞名。近日店家又出了新招，拍下一段影片，將乳白色的煉乳緩緩淋在還冒著熱氣的滷肉飯上，畫面衝擊程度讓人看得眉頭皺到不行。店家卻十分篤定地說：「真的！很好吃！」

煉乳直接淋到不敢看！手搖店實測味道竟稱「超搭」。（翻攝自Threads/chen_g_7）

影片一曝光，立即引爆討論，瞬間累積58萬次瀏覽。不少網友看到後氣到想報警，怒說：「身為在國外的台灣人，我覺得貸款提告你，都不足以表達我的憤怒！」也有人直擊台南人的反應：「這不只是邪教，這是叛國程度。」

煉乳滷肉飯讓全台小編集體崩潰？

甚至各大品牌小編都被吵醒，Netflix小編直接留言：「我不喜歡你這道菜的邏輯。」台灣大哥大小編更是毫不客氣：「帶著你的網路和這碗東西離開地球！很遺憾各位看到這個，之後辦網路的時候我們會提醒大家的」楓康超市小編則表示：「有時候出來海巡也是挺無助的。」

不過，也不是所有人都反對，有少數網友表示自己其實能接受，甚至分享更多邪教延伸版：「我煉乳炒飯也很好吃」「煉乳加麵線其實不差」。店家也補充，煉乳不只適用在甜點，搭配炒飯、麵線等料理，有時意外地平衡味道。

「煉乳滷肉飯」到底能不能吃？討論為何瞬間爆炸？

部分網友認為滷肉飯的鹹香口味，被煉乳的甜味一覆蓋就變成「味覺災難」。但也有人抱持開放態度，認為甜鹹混搭本來就是台灣人的傳統美食邏輯，例如米血加花生粉、蘿蔔糕配醬油膏等，因此煉乳滷肉飯似乎也不完全違背美食世界觀。

