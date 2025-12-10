滷肉飯邪教吃法爆紅 一票人喊：帶著它離開地球！

有網友在Threads上分享自己的食物，讓網友直呼「帶著你的廚餘滾出地球」。（示意圖／PhotoAC）





有時候上網也會需要一點勇氣，許多人會在網路上分享自己的日常生活，Threads更被網友譽為是臺灣人的最大LINE群，但你永遠不知道下一則串文會是什麼，每次打開軟體就像拆驚喜包一樣。就有網友在Threads上分享自己的食物，讓網友直呼「帶著你的廚餘滾出地球」。

原PO在Threads發文寫下，「我要再跟各位宣導一下，雖然看起來很邪教，但真的蠻搭的」，並附上一段滷肉飯淋上乳黃色煉乳的影片，讓滷肉和濃稠的煉乳融合在一起。

貼文一出吸引超過54萬次瀏覽及6500次轉傳，不少網友分享其他邪教吃法「你跟西瓜拌飯一起離開地球」、「想當年布丁和泡麵也是很紅的，和豚骨拉麵湯頭87%像」，還有網友笑說「好吃的滷肉飯和煉乳這兩個東西我們店裡都有，唯獨勇氣沒有怎麼辦」、「我貸款也要告你，開庭的時候帶上你的滷肉飯和那罐該死的煉乳」。

這篇超人氣貼文也在演算法推動下吸引一票品牌小編加入戰局，有超市小編無奈回「有時候出來海巡也是挺無助的」，外送平台小編笑說「我不相信台南人能接受…」，乳品公司小編忍不住吐槽說「這已經不是創意了，這是天譴級的勇氣」，線上影音串流平台小編直白的說「我不喜歡你這道菜的邏輯」。

