滷肉飯、排骨湯重新上桌：活豬拍賣屠宰解禁，8日市場供應溫體豬

歷經十五天嚴密防疫，非洲豬瘟中央災害應變中心（下稱應變中心）今（5）日宣布解禁時程，明天午後可以運豬，7日起可以宰豬拍賣。（圖片來源／農業部臉書）

因應日前台中梧棲養豬場確診首例，中央自上月22日啟動全台活豬禁運、禁宰的緊急管制措施，歷經十五天嚴密防疫，非洲豬瘟中央災害應變中心（下稱應變中心）今（5）日宣布解禁時程。農業部長陳駿季指出，由於全國豬場查訪並無其他確診案例出現，活豬禁運將於明（6）日中午 12 時起解除；而攸關市場供需的豬隻拍賣、屠宰及屠體運輸，也將自 7 日（週五）零時起正式恢復。

明天午後可以運活豬，7日起可以宰豬拍賣

行政院長卓榮泰稍晚也在社群平台證實此消息，並強調考量到拍賣、運輸與屠宰作業需要時間準備，預計民眾最快在 8 日（週六）就能在市場上買到久違的國產溫體豬肉。這項決定標誌著國內在首次非洲豬瘟案例爆發後，迅速有效地完成了第一階段的防疫清零目標，讓國人飲食生活回歸常軌。

回顧事件，台中梧棲案例場斃死豬於 10 月 21 日驗出陽性，並於 25 日確診。為防堵病毒擴散，農業部立即啟動了為期 15 天的最高規格禁運禁宰令。陳駿季部長表示，在中央與地方政府緊密合作下，針對案例場進行撲殺及後續清消，並對全國豬場展開密集查訪，確認疫情僅限於單一案例場，使得禁令得以如期解除。

邊境檢疫與市場消毒升級，持續監控

儘管禁令解除，應變中心強調未來數月的防疫工作將更加謹慎。陳駿季指出，雖然國產生鮮豬肉得以重新上架，但禁宰期間停工的批發市場、屠宰場等場所，都必須徹底完成重新消毒與衛生查核。

防檢署動物防疫組長林念農表示，各部門將針對屠宰場、批發市場及肉攤啟動強力消毒與衛生查察，務求符合最高標準的食品安全規範。此外，為確保沒有潛在的疑似病例，所有豬隻進入批發市場，在運輸或屠宰前，若有任何異樣或死亡情況，都將一律送檢。相關的監測與採檢工作將持續進行，以確保台灣豬隻產業鏈的健康與安全。

陳駿季強調，目前雖然達成清零目標，但為了確保長期穩定，相關監測不會貿然停止，因此現階段不會向世界動物衛生組織（WOAH）提出非疫國申請。此舉是基於最謹慎的態度，防止未來若有零星案例再度影響產業信譽。

廚餘禁令持續實施，研擬轉飼料補貼與政策輔導不變

在解除活豬禁運禁宰的同時，應變中心堅決維持禁止廚餘養豬的規定。陳駿季指出，由於廚餘未落實蒸煮是本次疫情發生的最可能原因，因此在沒有確保蒸餘蒸煮設備是否合格、動態監控是否能掌握，以及未落實蒸煮的法令規範之前，將不會開放廚餘餵豬。

這項政策將影響過去仰賴廚餘餵養的養豬戶。環境部環管署副署長劉瑞祥表示，11 月 7 日後，環保單位會持續協助學校團膳、機關廚餘等清運工作，相關經費由中央補助。

政府也將同步研擬廚餘轉飼料的補貼方案，持續輔導廚餘養豬戶轉型，確保防疫政策與產業生計兩者兼顧。這項決定反映了政府在提升防疫層級上的決心，避免因廚餘處理不當而引發的結構性風險，力求從源頭鞏固台灣豬隻產業的非疫區地位。國人期待的滷肉飯、排骨湯重回餐桌，正是這段時間中央地方通力合作，共同守住防線的防疫成果。

