「滷肉飯+蛋便當」掛別人家門前 男子快閃成謎

彰化縣 / 綜合報導

彰化社頭出現「謎樣滷肉飯」！一名男子手上提了一袋「滷肉飯加蛋」便當，從從容容走到路旁民眾家門前，他把整袋便當掛在門口的衣架上就離開，也沒再來取回，令人百思不得其解。

一名頭髮蓬亂，穿著深色上衣和拖鞋的男子，走到民眾家門前，隨手把東西吊在門口的衣架上，就大搖大擺離開，屋主覺得奇怪，出門查看就發現，像是掛了一袋便當，屋主說：「喔，滷肉飯，還加滷蛋，整個便當都好好地，還有一碗湯。」

打開便當，裏頭是滿滿的滷肉飯加滷蛋，還附了一碗清湯，屋主覺得奇怪，當時自家衣架上掛著浴巾，家裡也不缺吃的，為什麼對方要提一袋滷肉飯便當給他？屋主說：「應該是路過，不認識的人，(怕你們不夠吃)，哈哈，不像我們這邊的人，路過的。」

附近民眾都說沒看過這名男子，原本以為他是惡作劇，但是滷肉飯便當看起來，又像是沒吃過，該怎麼處理？屋主說：「(這碗飯和湯怎麼辦)，，丟掉吧。」

田中分局偵查隊長蕭登元說：「勿將廢棄物品隨意丟置他人土地，恐涉及社會秩序維護法，並可處罰新台幣1500元以下罰鍰。」滷肉飯便當掛在別人家門前，究竟是送錯便當，還是另有用意？警方將通知男子到案說明。

