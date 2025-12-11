滷肉飯「被加1黃色配料」台人全崩潰！店家掛保證：很好吃

生活中心／綜合報導



擁有豐富飲食文化的台灣，滷肉飯一直被視為代表性的在地美食之一，料理方式也會因地區而有所不同。日前一間手搖飲業者在社群上不斷挑戰台灣人的美食底線，近期更把腦筋動到滷肉飯上。該業者在 Threads 上公布滷肉飯新吃法後，不少台灣人看了崩潰，不過業者卻掛保證稱「很好吃」。









真邪教？滷肉飯「被加1黃色配料」台人全崩潰 店家實測掛保證：很好吃

滷肉飯是台灣國民美食之一。（圖／民視新聞資料照）

手搖飲店「藤柳杯冷飲」以在網路上分享創意食物組合聞名，只見店家在社群上貼出一段影片，將滷肉飯打開後，再打開一旁的煉乳，並直接淋在滷肉上。業者親自試吃、實測表示：「我要再來跟各位宣導一下，雖然看起來很邪教，但真的蠻搭的！」不少網友看完崩潰，紛紛留言：「我要找人弄你」、「你要每一口飯都浸泡在煉乳裡再吃，這樣每一口滷肉飯都被煉乳包著」、「身為一個住國外的台灣人，我覺得貸款告你都不足以表達我的憤怒」、「本來今天就沒什麼食慾了，看到你這篇文...」。

真邪教？滷肉飯「被加1黃色配料」台人全崩潰 店家實測掛保證：很好吃

過去經常被用在剉冰上的煉乳，被手搖飲業者拿來加在滷肉飯上。（示意圖／民視新聞資料照）

後續也釣出不少品牌小編跟進留言。楓康超市小編表示：「有時候出來海巡也是挺無助的。」Netflix 小編則直接留言：「我不喜歡你這道菜的邏輯。」台灣大哥大小編也說：「帶著你的網路和這碗東西離開地球！很遺憾各位看到這個，之後辦網路的時候我們會提醒大家的。」













