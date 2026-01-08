「滾出明尼蘇達州！」美ICE幹員擊斃女子引發示威 州長駁斥川普政府「自衛」之說、下令國民兵戒備

「滾出明尼蘇達州！」美ICE幹員擊斃37歲女子引發憤怒示威 州長駁斥川普政府說法、下令國民兵戒備。美聯社



美國明尼蘇達州一名37歲女子，週三（1/7）遭移民暨海關執法局（ICE）幹員擊斃，引發數百名民眾憤怒示威。ICE隸屬的美國國土安全部堅稱，幹員開槍是出於自衛，總統川普也為ICE辯護，但地方官員駁斥此一說法，明州州長、前民主黨副總統候選人華茲已下令該州國民兵待命，可能出動部署，當地緊張情勢升高。

美聯社、美國全國廣播公司（NBC）、有線電視新聞網（CNN）報導，被擊中頭部身亡的女子古德（Nicole Good）是民主黨員，當時她在明尼阿波利斯市參與示威行動，試圖阻撓ICE幹員針對非法移民的執法。

事發於當地時間週三上午約9點30分，社群媒體流傳的多段影片顯示，當時一名幹員走向一輛停在馬路中央的本田休旅車，要求駕駛古德開門。其中一名幹員試圖拉開車門把手，休旅車則開始前行，另一名站在車輛前方的ICE幹員隨即拔槍，極近距離向車內至少開了兩槍，並在車輛向他移動時往後跳開。

據報導，古德被射中頭部身亡，一名家屬在旁目擊全程。消息傳出後，數百名憤怒的抗議者聚集現場。傍晚時分，又有數百人到場燭光悼念並呼籲民眾抵制ICE執法。

拍攝影片的當地居民葛蘭戴爾（Lynette Reini-Grandell）說：「她正要開車離開，然後他們就把她殺了。」

槍擊後，大批示威者聚集現場，向地方與聯邦執法人員表達憤怒。他們高喊「可恥！」「ICE滾出明尼蘇達！」，並模仿執法人員吹哨子。全副武裝的聯邦幹員則戴著防毒面具到場，向部分示威者施放胡椒噴霧等化學刺激性物質。

明尼阿波利斯市警察局長歐海拉（Brian O'Hara）向CNN表示，他對於槍擊案發生後的緊張情勢非常擔憂。

美聯社報導，這是至少第五起與移民執法行動相關的死亡案例。

遭擊斃駕駛的本田休旅車。美聯社

女子遭開槍擊中頭部後，急救人員將她抬上救護車。美聯社

●國土安全部長控死者發動「恐怖主義」 地方官：全是鬼扯

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）當天趕往當地，她宣稱這起事件是古德針對ICE幹員的「國內恐怖主義行為」，並稱古德是「一群煽動暴民」的一員，指控她「試圖開車撞上幹員，並衝撞他們的車輛」。

諾姆宣稱ICE幹員是「防禦性開槍，以保護他自己與周遭的人」，又稱這名資深幹員去年6月時曾被一名反ICE駕駛衝撞並拖行。

川普也在社群媒體發表類似說法，為ICE辯護。

2026年1月7日，美國邊境巡邏隊（Border Patrol）成員也在明尼蘇達州群眾示威現場。美聯社

但明尼亞波利斯市長佛雷（Jacob Frey）強烈抨擊諾姆的說法是「垃圾」，並批評聯邦政府以鎮壓移民為名，向雙子城（明尼阿波利斯市與聖保羅市）部署超過2000名執法人員。

佛雷表示：「已經在試著把這說成自衛行動。而在親眼看過影片之後，我想直接告訴所有人，那全是鬼扯（bullshit）。」

佛雷說：「他們所做的不是在為美國提供安全，而是製造混亂與不信任。」他呼籲聯邦移民執法人員撤離，「他們拆散家庭，在我們的街道上播下混亂。在這個案例中，他們真的殺了人。」

佛雷要求ICE「滾出明尼阿波利斯（Get the f--- out of Minneapolis）」。

示威者遭聯邦執法人員噴灑化學刺激物質。美聯社

●州長華茲籲民眾和平示威 「不能讓他們得逞」

明州州長華茲（Tim Walz）也駁斥聯邦政府的說法，指責川普政府應為這起悲劇負責。他表示自己已看過影片，批評川普政府的說法是「政治宣傳」。他也說：「這是用實境節目的手法在執政，如此魯莽的手段已害死人命。」

華茲表示，他已準備好在必要時部署明州國民兵（ National Guard），「但也呼籲民眾和平示威，「他們要的就是一場秀，我們不能讓他們得逞」。

國土安全部週二在雙子城展開移民執法行動，稱當地大批索馬利亞裔居民涉及詐欺。諾姆週三表示，已向當地部署超過2000名幹員，並稱已進行「數百次」逮捕。

