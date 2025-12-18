滾床到一半「啪一聲」斷了！下體慘變茄子 醫：延誤恐陽痿

醫師江佩璋分享一起「陰莖骨折」的案例。示意圖／翻攝自Pixabay

愛愛到一半突然聽到「啪」一聲！醫師江佩璋18日在臉書發布貼文，分享這起「陰莖骨折」的案例，他指出患者的患部迅速腫脹瘀青，外觀變化明顯，所幸及時安排手術治療，隔天病患就已經恢復得相當不錯。

醫師江佩璋在臉書粉專「江江．江佩璋醫師」中發布貼文，表示幾週前被深夜急診call醒，要趕快去處理一件少見但是刻不容緩的手術「陰莖骨折」。江佩璋醫師透露，當時路過的同事詢問「是哪一根骨頭骨折」，但他解釋，其實斷的不是骨頭，而是勃起時像輪胎外皮一樣緊繃的結構「白膜（tunica albuginea）」。

廣告 廣告

江佩璋接著說，患者受傷過程非常典型，就是親密時突然聽到一聲「啪」，隨後瞬間消風，接著局部迅速腫脹瘀青，外觀變化非常明顯，宛如一根茄子。醫院當晚立即安排手術，找到白膜破裂處並縫合修補。江佩璋表示，「這種狀況越早處理越好，黃金時間內修補，對後續的勃起功能與外觀恢復都很關鍵。隔天巡房時，腫脹已經明顯消退，疼痛也緩解，看起來恢復得不錯」。

不過，病人的心情不太好，不僅臭臉，態度還強硬地說，「我就是要多住幾天，不然很麻煩」、「我認識你們醫院高層」。對此，江佩璋傻眼表示，「難怪我有接到高層關切電話。只是大哥…這個骨折又不是我造成的對我擺臉色做什麼？」最後他大嘆，該照顧的照顧好，希望早日康復，「也希望下次不要再用這種方式見面了」。

另外，台灣男性學暨性醫學官網曾指出，治療白膜斷裂主要是及早修補破裂白膜，通常效果很好，沒有後遺症，病人大都能保有正常勃起功能。但是如果病人延誤看診（害羞、尷尬）或延遲治療，就有很高比例的陽萎及勃起彎曲，甚至尿道狹窄。



回到原文

更多鏡報報導

工程師「入珠」討好女友！做1次就被甩 泌尿醫揭超慘下場

余天才認罹癌！李亞萍露面爆罹患「失智症」 忘記家人過世半夜痛哭

好市多賣哈雷重機…全場急問「騎膩能退貨」？官方給答案了