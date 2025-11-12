花蓮馬太鞍溪因颱風與東北季風共伴效應再度暴漲，洪水從左岸無堤防處沖進萬榮鄉明利村，造成31戶居民緊急撤離，村內房屋、車輛與農作物遭洪水沖毀。村長表示曾向中央單位提出堤防破口需加強的警告，但未獲重視。水利署長林元鵬則解釋，進水點位於堤防末端與高地交界處，因923堰塞湖溢流後淤積狀況加劇，河川流路出現擺盪情形，導致水流沖入村莊區域。

滾滾洪流再襲花蓮！馬太鞍溪暴漲淹明利村 村長：曾提醒破口需加強。(圖／TVBS)

颱風鳳凰帶來的豪雨讓花蓮馬太鞍溪水位再度暴漲，洪水從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，造成嚴重災情。村民從高處避難時看到，滾滾洪水淹進村莊，許多房屋只剩屋頂露出水面。居民表示看到貨櫃和車輛被洪水沖走，雖然水勢已經退去，但山區雨勢時大時小，居民已無法計算洪流來襲次數。

花蓮馬太鞍溪暴漲 明利村31戶撤離。(圖／TVBS)

災情嚴重的不只是村內道路，聯外道路也已中斷。居民表示目前只能走山上的舊林道通行。根據萬榮鄉公所統計，洪水在10日晚間灌進明利村第四鄰，也就是馬太鞍部落一帶，影響31戶居民，所幸這些居民已全數撤離。

10日晚間灌進明利村第四鄰，也就是馬太鞍部落一帶，影響31戶居民。(圖／TVBS)

村長對此災情感到痛心，他透露之前就已向中央單位提醒溪邊堤防出現破口需要加強，卻沒有獲得進一步處理。他更指出，中央計劃在馬太鞍溪建設疏濬道路，完全與堤防和河床平行，當時他就擔心溪水會從破口流入部落，但官方回應稱沒有問題。

水利署長林元鵬對此解釋，目前的進水點位於堤防末端與高地交界處，原本是道路與高地的位置。但在923堰塞湖溢流後，淤積狀況變得更加嚴重，在進行水路改道等工程時，河川流路出現擺盪情形，導致水從堤防與高台地區沖入村莊。

水利署長林元鵬對此解釋，目前的進水點位於堤防末端與高地交界處。(圖／TVBS)

這次洪水災情嚴重，部分居民已經無家可歸，車輛、財產和農作物也被洪流沖走，災後重建工作面臨嚴峻挑戰。

