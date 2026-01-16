滾球搭起國際情 銀髮族活力交流

「高雄市銀髮族協會」暨「日本長宿俱樂部」近日連袂參訪高雄榮譽國民之家，這次活動由高雄市銀髮族協會張金塗常務理事帶領十四位會員，並邀請日本長宿俱樂部Long Stay Club十二位長者同行；該俱樂部已成立三十五周年，成員們熱愛旅行，透過各種興趣活動交流，像生活一樣旅行，平均年齡高達八十歲，展現高齡長者持續學習與跨國交流的活力。(見圖)

主辦單位今(十六)日說明，參訪活動在榮家樂齡社團榮光快樂非洲鼓熱情迎賓揭開序幕，榮家長輩以《獅子王》、《旗開得勝》及《台灣尚勇》組曲重現參與二○二五年衛福部國健署活躍老化競賽勇奪金牌的氣勢。在磅礡有勁的節奏中，將氣氛炒到最高點，讓日本參訪團長輩忍不住跟著律動拍手。當得知最年長的成員祖伯伯已高齡百歲，更是豎起大拇指，紛紛合照留念。隨後由榮家職場互助教保服務中心的小娃兒帶來《跳跳歌》及《竹兜歡樂跳》，孩子們蹦蹦跳跳、手舞足蹈的模樣，可愛又逗趣，長輩們在台下也開心舉手舞動，展現老幼共融的溫馨互動。接著雙方進行簡報分享與交流，透過張理事的即席翻譯，讓雙方深入了解榮家照護服務與日本長宿俱樂部每年出遊的特色。

隨後由郭豫臨家主任引領一行人前往榮靈祠祭拜單身亡故榮民前輩，實地認識榮家生活環境與設施。來賓們紛紛讚美榮家環境清幽、綠意盎然就像個大公園，住在這裡真是幸福啊；中午時分，一同進餐廳和榮家住民用餐交流，在輕鬆氛圍中互動。稍事休息後，由日本長宿俱樂部成員帶來摺紙展藝，在逐步引導下榮家長輩完成色彩繽紛的紙陀螺，成就感十足。隨後進行法式滾球友誼賽，由長宿俱樂部及榮家長輩各組成兩隊，雙方實力相當，第一組比賽過程充滿戲劇性，時而領先後隨即被追上分數，第二組原本得分落後慢慢超前對方。長輩們在運動中切磋交流、歡笑不斷，活動在溫馨愉快的氣氛中圓滿結束。

高雄榮家郭主任表示，該活動起緣於榮家「滾球社」近日組隊參加國際性比賽，與高雄市銀髮族協會及日本長宿俱樂部長者互動，相談甚歡，進而促成此次跨國參訪交流行程，原來以球會友，透過運動休閒也是長者人際交流，增加生活體驗的好管道。透過此次跨國交流，不僅促進文化互動與國際情誼，也實踐「健康促進、活躍老化」理念。榮家未來將持續推動多元樂齡社團交流，打造友善且充滿活力的高齡生活環境。