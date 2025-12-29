《滾石撞樂隊2》下半場 由百合花 庸俗救星翻唱金曲

記者戴淑芳／台北報導

《滾石撞樂隊 2》下半場啟動！三萬人響應LINE TODAY票選！由百合花、庸俗救星分別翻唱〈情字這條路〉、〈夢醒時分〉兩大時代金曲，火力全開、 由滾石唱片推出的音樂企劃《滾石撞樂隊2》自開跑以來話題不斷，上半場陸續發行13首改編作品，成功在網路上掀起「老歌新唱」的世代討論熱潮。

上半場告一段落後，官方於LINE TODAY發起票選活動，邀請樂迷選出截至目前心目中最具代表性的改編作，吸引近三萬人次熱情投票響應，隨著下半場正式啟動，由庸俗救星重新詮釋〈夢醒時分〉、百合花翻唱〈情字這條路〉。

廣告 廣告

談及選歌，庸俗救星表示：「訪問爸媽後，最能代表他們青春的第一個答案就是〈夢醒時分〉。」面對眾多經典版本，樂團仍以當代感情視角重新詮釋並調整編曲，撇開悲情，邀請聽眾一起共舞，以很庸俗救星的方式陪伴走過情傷。

翻唱〈情字這條路〉，百合花主唱林奕碩表示：「潘姐一直是我學習的對象，無論台、華、英語都能唱出潘姐獨特的氣質！」百合花以敘事感十足的編曲，搭配瀟灑唱腔與活躍貝斯，重新鋪陳。

百合花〈情字這條路〉、庸俗救星〈夢醒時分〉皆已在各大音樂串流平台發行。