「滾石撞樂隊2」經典再進化！ 翻玩張震嶽、羅大佑金曲

皇后皮箱翻唱羅大佑〈妳的樣子〉。（圖／滾石提供）

滾石唱片重磅企劃《滾石撞樂隊 2》再掀話題，近期釋出3首顛覆想像的改編作品。由Hello Nico、皇后皮箱與163 braces分別挑戰張震嶽、羅大佑及順子的經典神曲，在數位時代下為金曲注入當代靈魂。Hello Nico改編張震嶽經典作〈愛的初體驗〉。不同於原曲的輕快幽默，Hello Nico拆解了這首「青春搖滾」代表作，改以悲涼冷冽的編曲重新詮釋。團員表示，他們想做出「再也不會這樣愛一個人」的絕望感，賦予這首成名作截然不同的情感深度。

Hello Nico改編張震嶽經典作〈愛的初體驗〉。（圖／滾石提供）

皇后皮箱則翻玩羅大佑〈妳的樣子〉，他們特別保留原曲的惆悵架構，注入招牌復古搖滾風格，並改由女聲傳遞慵懶灑脫的口吻，讓這首曾在電影《阿郎的故事》令人鼻酸的悲劇曲調，轉化為一份輕輕回望的從容。

新生代歌手163 braces重新詮釋金曲歌后順子的經典〈寫一首歌 APRIL 5, 1969〉。她大膽加入電子聲響，融合自身空靈氣質，將原作的私密情感轉化為具畫面感的現代聽感。163 braces俏皮表示，希望能向偶像致敬並讓大家聽得愉快。

