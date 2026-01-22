滾石撞樂隊2 翻玩3首經典

《滾石撞樂隊2》翻玩3首經典歌曲，注入電子實驗風格。

記者戴淑芳∕台北報導

《滾石撞樂隊2》釋出3首改編新作！Hello Nico翻玩演繹1997經典張震嶽〈愛的初體驗〉、皇后皮箱翻唱羅大佑〈妳的樣子〉、163 braces詮釋順子金曲獎代表作〈寫一首歌 APRIL 5, 1969〉，注入電子實驗風格。

〈愛的初體驗〉是張震嶽最具代表性的成名作之一，對曾獲第27屆金曲「最佳新人獎」提名的樂團Hello Nico而言，〈愛的初體驗〉同樣是學生時代的共同記憶。此次改編選擇翻轉原曲原本輕快幽默的氛圍，改以悲涼、冷冽的情緒重新詮釋，拉開情感深度，「我們想做一個『可能我再也不會這樣去愛一個人了』的版本。」

〈妳的樣子〉是羅大佑情感書寫中極具重量的一首作品，對皇后皮箱而言，〈妳的樣子〉更是在他們童年觀影後，留下了深刻印象。此次改編，團隊保留原曲段落與旋律架構，以復古搖滾風格重新編排，並改由女聲演唱，使整體口吻更加慵懶而灑脫，在不失原曲惆悵的同時，也多了一份輕輕回望的從容。

〈寫一首歌 APRIL 5, 1969〉是順子音樂生涯中極具代表性的作品之一。談及選曲原因，163 braces直言深受順子創作吸引，也希望能在致敬原作的同時，嘗試打破既定想像。