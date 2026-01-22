「滾石撞樂隊2」釋3首改編新作！曝張震嶽〈愛的初體驗〉緣由超害羞

Hello Nico重新詮釋〈愛的初體驗〉。（滾石唱片提供）

「滾石撞樂隊 2」近期再度釋出3首顛覆原創的改編作品。Hello Nico、皇后皮箱以及 163 braces，分別重新詮釋張震嶽〈愛的初體驗〉、羅大佑〈妳的樣子〉以及順子的〈寫一首歌 APRIL 5, 1969〉。其中，張震嶽的經典歌曲〈愛的初體驗〉至今仍持續在線上平台被大量收聽，官方 MV在 YouTube 上累積觀看數已達近千萬。

張震嶽曾透露，歌曲創作靈感來自日本愛情動作片片名《性的初體驗》，他刻意將「性」轉化為「愛」，以幽默卻真誠的方式書寫感情中的困惑與不安全感，也奠定了他鮮明的「青春搖滾」創作風格。

曾獲第 27 屆金曲「最佳新人獎」提名的樂團 Hello Nico，本次選擇挑戰與他們自身曲風差異極大的〈愛的初體驗〉，改以悲涼、冷冽的情緒重新詮釋，拉開情感深度，團員直言：「我們想做一個『可能我再也不會這樣去愛一個人了』的版本。」

皇后皮箱重新詮釋〈妳的樣子〉。（滾石唱片提供）

皇后皮箱翻唱羅大佑〈妳的樣子〉，保留原曲段落與旋律架構，以復古搖滾風格重新編排，並改由女聲演唱，使整體口吻更加慵懶而灑脫，在不失原曲惆悵的同時，也多了一份輕輕回望的從容。

而163 braces則翻唱順子〈寫一首歌 APRIL 5, 1969〉，她加入電子聲響元素，打造更具畫面感的聆聽體驗，並融合自身過往作品〈小船〉與〈天空〉的創作氣質，帶來不同於原曲的全新詮釋。163 braces 俏皮表示： 「希望大家聽得愉快吧哈哈哈！也希望順子老師有機會聽見的話會開心！」

