滾筒活水技術再進化！Roborock 石頭科技 Qrevo Curv 2 Flow 推出 年末掃除最佳助力登場

年末將至，清掃家裡成了許多家庭的重點任務。面對地板上的灰塵、油污與毛髮堆積，不少人還是得靠雙手與傳統工具苦撐，不但費時費力，也難以真正清潔到位。為了讓清掃變得更有效率、少一點負擔，Roborock 石頭科技最新推出的滾筒活水掃拖機器人 Qrevo Curv 2 Flow 正式登場，標榜「活水即淨、零纏繞」，結合滾筒強壓清潔與智慧辨識功能，讓居家清潔成為更輕鬆的日常。

Qrevo Curv 2 Flow 最大特色在於全新滾筒設計與 SpiraFlow 活水強壓系統。相較於傳統重複使用同一塊髒拖布的清掃方式，這款掃拖機透過 27 公分超長滾筒與每分鐘 220 次高速旋轉，加上 15N 向下增壓設計，可有效清除像是醬油、咖啡、油膩污垢等頑強髒污。同時，拖布在清掃過程中會持續受到活水清洗，搭配恆壓刮條與渦流虹吸，實現滾筒全程潔淨使用，避免二次污染。

除了大面積清掃，Qrevo Curv 2 Flow 也針對常見的清潔死角下足功夫。其智慧伸縮滾筒可延伸 43 mm，輕鬆深入牆角與桌椅邊緣；搭配智慧地毯識別功能，偵測到地毯時會自動升起滾筒 15 mm，防止弄濕地毯，並同時放下滾筒罩隔絕濕氣。

為了讓清掃更有效率，機器人內建 AI 避障系統，可識別超過 200 種居家物品，從襪子、線材到拖鞋都能自動避開，減少碰撞風險。而在打掃模式上，Qrevo Curv 2 Flow 也能根據不同房間自動調整清掃策略，使用者可遠端透過手機排程，輕鬆掌控清潔節奏。

對於毛髮纏繞問題，這款機器人配備獲得 SGS 與德國萊茵認證的 DuoDivide 零纏繞雙懸臂主刷，搭配升級的弧形雙升降邊刷，可有效將毛髮集中吸入，避免清掃後還要處理卡住的刷具；再加上高達 20000 Pa 的吸力，強力吸除髮絲與灰塵，提升整體清潔效率。

機器在清掃結束後，還會啟動 75°C 熱水自動洗滾筒，再透過 55°C 熱風快速烘乾，預防異味與細菌滋生。這樣的全方位清潔設計，不只提升家中整潔度，也減少日後保養所需的時間與精力。

目前正值百貨周年慶期間，石頭科技同步推出限時優惠，Qrevo Curv 2 Flow 推出特惠價 NT$22,888（原價 NT$59,999），在官方商城與 momo、PChome、蝦皮等多個通路同步開賣。各大百貨門市亦提供滿額贈禮，數量有限，送完為止。

Roborock 表示，Qrevo Curv 2 Flow 專為解決使用者最常面臨的三大清潔問題：拖布不乾淨、毛髮纏繞、邊角清不乾淨，期望透過滾筒活水清潔技術與智慧清掃系統，讓清潔變得不再繁瑣，讓使用者可以更輕鬆迎接年末與新年。

