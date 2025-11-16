滾草皮音樂市集開跑 與毛孩共度有愛周末

日本人氣眼鏡品牌JINS繼今年5月在台南安平首辦寵物音樂會後，於15、16兩日在台南水交社文化園區旁大草地舉辦《野餐我PET你 滾草皮音樂市集》。活動集結近10組知名音樂人熱力開唱，並融合音樂、野餐市集與毛孩互動課程，台南市長黃偉哲也特別到場，與上千民眾和毛小孩共度秋日午後。

市長黃偉哲表示，他第二度參加本活動，特別探訪寵愛動物區中途毛孩，並與萌犬一同坐上摩天輪互動。他感謝JINS再次選擇台南舉辦人寵友善的音樂祭，讓毛孩與飼主都能享受府城溫暖而自在的環境，也一起共度充滿愛的周末。

活動現場的卡司陣容夢幻吸睛，本次壓軸由GX鼓鼓呂思緯與蕭秉治合體演出最新單曲〈超人披風〉，旺福樂團也以幽默俏皮的表演炒熱氣氛。16日則有陶晶瑩、金曲獎得主Matzka、創作歌手蔡旻佑、琳誼Ring、小男孩樂團主唱米非與狗屎運爵士大樂團登場，讓毛孩家庭盡享一連兩天的音樂盛宴。

本次台南水交社文化園區周邊人潮滾滾，同時間鄰近的「南區社區派對—永康社大成果展」亦熱鬧登場，現場湧入眾多市民參與，形成雙活動相互帶動的人潮盛況。市長黃偉哲也趁活動間隙走訪旁邊的永康社大成果展，向社區學員與老師們致意，稱讚展出作品展現台南社區蓬勃的創作力與學習能量。他表示，無論是寵物友善活動或社區深耕課程，都是台南宜居城市的重要基礎。

台南市政府表示，JINS長期投入動物平權及永續理念，今年5月在安平寵物運動公園舉辦首場市集即吸引上千參與，這次移師水交社後規模更加擴大，持續推廣人寵友善生活。市府呼籲民眾持續關注動物權益與社區發展，盼台南成為最溫暖、最友善、最適合人與毛孩共同生活的宜居城市。本次活動包括立委陳亭妃、市議員李宗霖出席，立委林俊憲辦公室也指派代表到場共襄盛舉。

資料來源:臺南市政府