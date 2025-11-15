《滾草皮音樂市集》寵物派對 吸引上千人野餐

▲JINS台灣總經理邱明琪、臺南市長黃偉哲、立委陳亭妃和臺南市議員李宗霖(由左至右)出席《野餐我PET你 滾草皮音樂祭》，和台下熱情粉絲合影。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】日本超人氣眼鏡品牌JINS於11/15至11/16（六、日）在臺南水交社文化園區舉辦《野餐我PET你 滾草皮音樂祭》，吸引上千人攜帶寵物野餐，享受秋日最溫馨療癒的音樂饗宴。

這場由JINS主辦，臺南市議會協辦的《野餐我PET你 滾草皮音樂祭》，為主子和奴才們貼心舉辦長達兩日的草地野餐派對，活動結合音樂表演、野餐市集和毛孩互動課程三大體驗。JINS更邀請近10組知名音樂人熱力開唱。其中，主持天后陶晶瑩將驚喜現身，為現場的毛孩家庭帶來經典金曲。連同MATZKA、知名樂團旺福、又帥又會唱的實力男團GX鼓鼓呂思緯 蕭秉治、溫柔唱將蔡旻佑及超Chill創作人馬念先等夢幻陣容。

廣告 廣告

JINS台灣總經理邱明琪表示JINS致力於推廣動物平權，這次推出規模升級的動物平權音樂祭，邀請喜愛毛孩的藝人、更多的市集攤位和毛孩互動課程，希望為臺南市民和毛孩家庭帶來歡樂周末。

活動第一天壓軸登場的GX鼓鼓呂思緯 蕭秉治，點燃現場粉絲尖叫聲。兩人從MP魔幻力量解散多年後合體，帶來最新單曲〈超人披風〉，展現堅定友情和絕佳默契，吸引上千位粉絲尖叫應援，唱到台下粉絲打開手機，滿場燈海伴隨兩人〈我還是愛著你〉的歌聲擺動，讓鼓鼓和蕭秉治超感動。總是為歌迷帶來驚喜的旺福樂團，以可愛又俏皮的音符感染全場觀眾，主唱兼吉他手小民不改幽默本色，金句連發，他笑說沒戴眼鏡少了很多自信、戴上JINS眼鏡後可以信心滿滿的上台表演，合照時和粉絲大喊「旺」，為鬆弛感滿點的臺南午後帶來不少笑聲。

主持人預告周日(11/16)也將迎來夢幻卡司，包括能歌能主持的歌手陶晶瑩、金曲獎得主Matzka、創作歌手蔡旻佑、以《俗女養成記2》插曲〈蚵仔麵線〉一炮而紅的琳誼Ring、小男孩樂團主唱米非，以及超Chill的狗屎運爵士大樂團。歡迎民眾帶著毛家人或親朋好友一起在台南秋日的暖陽下「滾草皮」。

▲超人氣旺福樂團接連帶來〈迷你裙〉、〈我當你空氣〉等熱門曲目，歡樂氣氛感染台下粉絲。