「滾！」牛雜店女客怒吼持雙刀對峙 竟朝港警猛砍
香港一家牛雜麵店發生驚險的持刀事件！一名女子的手機沒電，用手機支付失敗，女子瞬間就情緒失控，拿著剪刀還有菜刀，持雙刀跟警方對峙，還朝警察猛砍後來直接拿菜刀朝警方攻擊猛砍，好幾刀都砍在盾牌及員警的頭盔上，驚險情況看得目擊民眾驚呼連連。
女子情緒失控大吼大叫，左手拿尖刀右手持菜刀不斷揮舞，甚至衝上前直接朝警方攻擊。
事發3號凌晨香港上水一家牛雜麵店，女子菜刀大力砍向港警的盾牌及頭盔，就在這時另一組人四名警力從後方悄悄靠近，前後包抄夾擊，先用盾牌將人控制接著噴射胡椒水才將女子制伏，整個衝突過程，在店外的民眾也都嚇壞看傻眼，女子朝著警方怒吼對峙，結果真的拿菜刀劈過來，幸好員警當時全副武裝還有盾牌防護，否則這幾刀勢必造成嚴重傷亡，只是怎麼會吃個牛雜吃到情緒失控。
香港01新聞：「一名餐廳的職員報案，一名女顧客突然情緒激動持刀揮舞嚇唬員工。」
港媒報導原來這名32歲的劉姓女子是中國吉林人到香港旅遊，用餐後想用微信支付，但手機沒電付款失敗，竟然情緒失控衝到廚房搶走菜刀和剪刀，不但作勢攻擊店內員工和其他客人，甚至還砸毀店家手機大家驚恐報案，警方調查女子情緒不穩目前已經強制送醫檢查幸好也沒有其他人員傷亡，事發隔天牛雜店收拾過後照常營業，結束這起雙刀鬧事驚魂。
