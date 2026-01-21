滿口謊話？川普就職週年狂秀經濟政績 半島：絕大多數假的

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普20日無預警加入白宮例行記者會，滔滔不絕說起他的就職一週年演說。不過，他所提的諸多「經濟政績」，不論是誇口「沒通膨」，還是藥價大減600%，經卡達半島電視台查證，絕大多數被打臉是不實說法。下面我們就一起跟著半島檢驗，川普言論的真真假假。

美國總統川普20日突襲式發表就職週年演說，但他所說的「經濟政績」，幾乎全被外媒打臉為不實。（圖／翻攝自X平台 @cspan）

過去3個月核心通膨率都是1.6%，而且「沒通膨」

川普這兩項說法都錯誤。根據美國勞動統計局（BLS）的數字，去年11月與12月的核心通膨年增率皆站上2.6%。10月的核心消費者物價指數報告，則因為美國處於史上最久的政府關門，並未發布。整體來說，這段期間通膨比前年同期攀升了2.7%。

川普「最惠國」計畫下的藥價下降了「300、400、500、600%」

這說法同樣錯誤。雖然此計畫旨在降低藥價，但數學上不可能有超過100%的下降幅度。而所謂的價格降低100%，那就代表藥是免費、不用花錢取得。任何超過此幅度的「降價」，則意味著藥商倒貼錢給消費者「買」它們的產品。

最高法院對關稅的裁決

川普以《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）為法源向全球課徵關稅，最高法院對此措施合法性的裁決，最遲6月底會期結束前將出爐。川普聲稱，如法院裁定違法，美國政府須還歸還錢。

川普此說法部分正確，但並未講明。若法院裁定政府敗訴，美國須償還進口商所繳交的部份關稅。美國財長貝森特（Scott Bessent）去年9月表示，政府將須吐出所收到的一半關稅。

白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）則強調，政府正評估另一個課徵關稅的法源，以因應法院可能裁定現行措施違法。

前總統拜登「沒用關稅」

此說法是徹頭徹尾的謊話。拜登任內可是施加了多項關稅。2022年俄羅斯開始全面入侵烏克蘭，同年他對俄方課徵35%關稅作為其中一項制裁。

2024年，拜登延續川普第一任期的政策，把對加拿大木材徵收的關稅稅率自8.5%提高至14.5%。該年拜登還向中國課徵電動車100%、鋼鐵與鋁25%，以及半導體50%的關稅。

川普政府裁員27萬人，但他們都去私部門了

根據BLS資料，川普政府自去年1月上台以來，裁減了27萬7000個職位。但與之相對，私部門就業成長有限，尤其是曝險於關稅的產業更是數字低迷。

據最新的就業報告，美國只多了5萬個工作職位，當中最大宗醫療保險與餐飲業，分別增加3萬4000和2萬7000個職位。美國2025全年創造的工作職位數為58萬4000個，遠低於拜登任內最後2024年的200萬成績。

一些州汽油價格每加侖僅1.99美元

這說法也不實。根據美國汽車協會（AAA）的資料，全美平均汽油價格每加侖2.82美元，價格最低的奧克拉荷馬州也要每加侖2.31美元。

川普政府去年9月對南韓現代在喬治亞州工廠展開突擊，一口氣拘捕了300名南韓籍員工，打擊了韓企對美投資信心。（圖／翻攝自X平台 @libsoftiktok）

美國增設的汽車廠數前所未有的多

牛津經濟研究院（Oxford Economics）追蹤了私人運輸設備工廠建設的支出。報告顯示，關於運輸設備生產建築的名目花費，在2025年比前一年的高峰下滑。該機構的經濟學家亞羅斯（Bernard Yaros）告訴半島，2024年4月此類支出達到166億美元高峰，但如今縮減至144億美元規模。

川普一年來都不斷如此宣稱，但汽車業專家們也一直指出這是誇大不實，因為包含南韓現代汽車（Hyundai）和跨國車商斯特蘭蒂斯（Stellantis）在內，它們對美國所投資的是擴大既有廠房，而非增設工廠。

