滿地碎石瓦礫！ 三立採訪車撞銀行 2台ATM全毀

台北市 / 綜合報導

三立採訪車今(23)日下午，突然失速暴衝撞進北市中山區的彰化銀行，整個分行店面幾乎全毀，不只輕鋼架墜落，連牆面柱子的磚塊都露出，還有2台ATM被撞毀，滿地碎石瓦礫，好幾位民眾受傷，銀行員工則是幸運躲過一劫，但所有人都被嚇壞，擔心車禍影響建築物，結構技師也趕到現場評估，好險梁柱只是皮肉傷，不需要進行緊急支撐。

目擊民眾VS.民眾說：「三立的車(三立的車)，三立的車，對啊。」銀行裡頭煙塵瀰漫，人員全都站在大廳驚慌失措，眼前的誇張場警，竟是一輛三立新聞採訪車，直直衝進銀行，整個銀行大廳亂成一團，地上滿滿都是瓦礫碎石輕鋼架牆壁，全部都被撞毀在地，行員們全嚇壞了，在櫃檯後查看，還有受傷民眾坐在椅子上，等候救護人員抵達。

事發後現場緊急拉起封鎖線，銀行門面被撞毀，結構技師趕到現場查看，因為不少輕鋼架全數掉落，磚頭牆面幾乎裸露，車上的林姓駕駛，疑似恍神開車衝進了，銀行的ATM提款區，一共有2台ATM遭到撞毀，接著衝破牆面碎石瓦礫，波及到大廳共10人受傷送醫，損失銀行仍在估計。

台北市結構技師公會常務理事楊金龍說：「梁柱的狀況一二樓，看起來都沒有實質的損壞，也沒有看到明顯的裂縫，所以不需要任何的支撐去做補強。」手動關鐵門，連鐵捲門都只能改用手動關閉，車禍造成10人受傷，飛車撞入銀行內部，車禍意外員工逃過一劫，但恐怕仍是心有餘悸。

