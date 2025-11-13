滿堂紅公司負責人淪詐騙犯！假投資洗錢得手9億 訊後遭羈押

【緯來新聞網】台北地檢署近日調查一樁涉及假冒警檢身分與虛構投資項目的詐騙案，意外發現其中逾億元的不法資金流入14間企業，其中包含知名連鎖品牌「滿堂紅」所屬的餐飲公司，檢警循線追查滿堂紅蔡姓負責人夥同詐團誘騙受害者，獲取不法金額達9億餘元，訊後蔡女遭裁定羈押。

滿堂紅公司負責人淪詐騙犯。（圖／翻攝Google Maps）

案件主嫌之一的公司負責人蔡閔如，遭指控涉入詐團資金洗白行為。檢方已於12日指揮警方同步執行32處搜索，並帶回蔡女及其他19人到案，展開進一步釐清，全案依詐欺加重罪、洗錢及組織犯罪等罪嫌偵辦。



調查人員指出，該詐騙集團自今年4月至8月間，以假冒檢察官及投資顧問名義誘騙18名被害人，總計詐得現金、貴金屬及匯款達9億餘元。深入追查後發現，其中約1.1億元曾轉入包含滿堂紅在內的多家公司帳戶。



檢方進一步查明，這14間公司中有9間實際上由蔡女控制，並疑似透過虛開發票等手段，協助將贓款合法化，再交付詐騙成員使用。與過去多由殭屍或人頭企業處理洗錢不同，此案涉用正常營業公司運作資金流，手法相對少見。



本案由北檢黑金專組主任檢察官曾揚嶺與檢察官陳雅詩負責，並結合刑事局及台北市中正一、中山分局等單位，兵分多路進行搜索與拘提行動。訊後蔡女依詐欺、洗錢等罪，且有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院漏夜開庭裁定羈押，另一名掛名負責人鍾勝全與雷姓男子分別以50萬元交保並限制住居，其餘被帶回者則依各自情節處分保釋金10萬元不等，同樣受限住居。



★《緯來新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」★

