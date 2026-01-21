滿堂紅洗錢案 台菜私廚老闆交保境管

「滿堂紅」協助詐團洗錢案，檢警拘提台菜私廚金華苑HOYA餐館負責人詹軒文。（陳志賢攝）

檢警偵辦知名連鎖麻辣鍋「滿堂紅」協助詐團洗錢案，去年11月首度搜索並羈押禁見負責人蔡閔如後，從內帳查出「滿堂紅」找來7家業者，利用公司帳戶幫詐團收水，賺取佣金。檢警20日展開第二波搜索，共搜索14處，並拘提蔡女表弟、代書雷智翔、台菜私廚金華苑HOYA餐館負責人詹軒文等8名被告到案。台北地檢署21日複訊後，以雷智翔、釧瓏公司負責人何居易、旺紅公司會計牟得真3人涉嫌重大，向法院聲押禁見，另詹軒文50萬元交保，荃冠、旺紅公司負責人張琴芳、莊金鵬各30萬元交保，3人均限制住居、出境、出海。

涉案的詹軒文是金華苑HOYA餐館「虎爺台菜」負責人，餐館位於北市金華街，為日治時期的刑部官舍日式老宅，充滿歷史與文化底蘊，為知名台菜私廚。

檢警調查，去年4月至8月間「假檢警、假投資」詐團誆騙18名被害人現金、黃金共計9億餘元，其中有1億餘元流入10餘家公司帳戶進行洗錢，其中有9家是由蔡女所控制，蔡女去年2月接任「滿堂紅」董事長後，疑為償債，提供公司帳戶，並開立假發票做假帳，協助詐團洗錢。

去年11月11日檢警首度發動搜索，並聲押禁見蔡女獲准後，從查扣的內帳中發現，包括仁川國際公司、釧瓏公司、富比高數碼公司、台灣森源林業公司、荃冠國際公司、金華苑國際公司、旺紅公司等7家公司與滿堂紅合作，利用公司帳戶幫詐團收水，以現金提領交給蔡女，獲取1％佣金。

檢警拘提的8人中，蔡女表弟雷智翔，因擔任富比高數碼、台灣森源2家公司負責人，涉嫌協助洗錢，檢警去年就曾搜索拘提雷男到案，訊後諭知50萬元交保，但因雷男涉案程度甚深，因此第二波再度拘提雷男到案，檢方訊後改聲押禁見。