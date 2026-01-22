滿堂紅疑替詐團洗錢！負責人表弟等3人遭聲押禁見 北院裁准了

牟得真。（圖／翁靖祐攝）

知名麻辣火鍋店「滿堂紅」負責人蔡閔如等人，因為涉嫌加重詐欺以及洗錢法，於2025年11月聲押禁見獲准。台北地檢署1月20日指揮刑事警察局、臺北市政府警察局中正第一分局、中山分局、台中市政府警察局刑事警察大隊、南投縣政府警察局刑事警察大隊等單位進行第二波搜索14處，並約談8名被告。台北地院今（1月22日）裁定，羈押禁見仜川公司和釧瓏公司實際負責人何居易以及蔡女的表弟、代書雷智翔、旺紅公司會計牟得真。

據了解，蔡閔如為滿堂紅負責人，其所掌控的數家公司疑似替詐團進行洗錢等作業，遭到檢方搜索及約談。據了解，該詐團自今年4月到8月期間透過假檢警、假投資手法，向被害騙取現金、黃金等，共18人被害，受騙總金額達9億元。

在這9億元的不法獲利中，有1億餘多金流流向14家公司，其中有9家由蔡閔如所掌握，並於去年11月指揮警方搜索，拘提包含蔡女的20名被告到案說明，蔡閔如訊後聲押獲准，而檢警也查出，蔡女協助多家詐團洗錢，疑似連太子集團都有金流進入該公司戶頭。

台北地檢署從查扣的滿堂紅內帳中發現，仜川國際股份有限公司、釧瓏股份有限公司、富比高數碼股份有限公司、台灣森源林業股份有限公司、荃冠國際有限公司、金華苑國際股份有限公司、旺紅有限公司等7家公司與滿堂紅合作，替詐團洗錢，在完成洗錢的任務以後，會從中抽取1%的傭金當作報酬。

北檢於1月20日指揮警方發動第二波的搜索行動，並拘提8名被告，其中認為仜川公司和釧瓏公司實際負責人何居易、代書雷智翔、旺紅公司會計牟得真訊後被檢方聲押禁見獲准。

