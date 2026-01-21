滿堂紅疑為多家詐團洗錢！檢再發動搜索 拘8名被告複訊

詹軒文、莊金鵬。（圖／翁靖祐攝）

知名麻辣火鍋店「滿堂紅」負責人蔡閔如等人，因為涉嫌加重詐欺以及洗錢法，於2025年11月聲押禁見獲准。台北地檢署昨日指揮刑事警察局、臺北市政府警察局中正第一分局、中山分局、台中市政府警察局刑事警察大隊、南投縣政府警察局刑事警察大隊等單位進行第二波搜索14處，並於今（1月21日）下午陸續移送6名被告至北檢複訊。

據了解，蔡閔如為滿堂紅負責人，其所掌控的數家公司疑似替詐團進行洗錢等作業，遭到檢方搜索及約談。據了解，該詐團自今年4月到8月期間透過假檢警、假投資手法，向被害騙取現金、黃金等，共18人被害，受騙總金額達9億元。

在這9億元的不法獲利中，有1億餘多金流流向14家公司，其中有9家由蔡閔如所掌握，並於去年11月指揮警方搜索，拘提包含蔡女的20名被告到案說明，蔡閔如訊後聲押獲准，而檢警也查出，蔡女協助多家詐團洗錢，疑似連太子集團都有金流進入該公司戶頭。

台北地檢署調查發現，首波到案的被告中，大多為掛名負責人，而此次搜索的8名被告，大多為實際負責人，並協助蔡女公司進行洗錢後，再從中抽取1%的傭金。北檢於昨日指揮警方發動第二波的搜索行動，並拘提8名被告。其中張、郭2名被告已於昨日到案，其餘6名被告將陸續於今日移送完畢，而在今日下午2時58分許，共有4名被告移送至北檢進行複訊。

這4名被告分別為金華苑公司負責人詹軒文、旺紅公司負責人莊金鵬、旺紅公司會計牟得真、荃冠公司負責人張琴芳，其餘2名何姓、雷姓被告將於稍晚移送至北檢複訊。

