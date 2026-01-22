滿堂紅第2波搜索！7公司涉替詐團洗錢 3人聲押

台北市 / 綜合報導

知名麻辣鍋滿堂紅的蔡姓負責人，涉嫌幫詐騙集團洗錢，去年11月遭羈押禁見，檢警深入追查金流，發現還有7間公司供涉嫌和滿堂紅 聯 合洗錢，20日兵分14路執行第二波搜索。8人遭拘提，其中3人遭檢方聲押，被告中赫見知名台菜私廚負責人也在列，他一度湊不出交保金，2度降保，最終以19.5萬元交保。

知名台菜私廚負責人VS.友人說：「沒有，沒有，沒有記者，不用包啦，(有啦)。」黑色外套罩住整顆頭，還不小心撞上玻璃門，他是知名台菜私廚詹姓負責人，以19.5萬交保，莊姓負責人，從候訊室走出來，外套牛皮紙袋，通通擋好擋滿，同樣涉案的莊姓負責人，訊後以30萬交保。

日前滿堂紅涉替詐團洗錢上億，檢調從蔡姓負責人金流再往下查，20日兵分14路發動第二波搜索，蔡姓負責人不僅自己替詐團洗錢，還拉7家公司合作一起賺佣金，每個公司人頭可以賺取1％報酬，洗錢金額約5000萬元，去年11月蔡姓負責人遭聲押獲准，檢調20日展開第二波搜索，拘提8人到案。

一道又一道的經典台菜，在業界小有知名度，平時沒有預約可是吃不到，知名台菜私廚負責人VS.友人說：「跑啦，出去啦，趕快啦。」詹姓負責人，私廚的詹姓負責人訊後以50萬交保，但洗這麼多錢卻湊不出保金，請求降保後最後才順利離開北檢，外傳是否因為財務問題鋌而走險，但不管這些餐廳曾多風光，如今捲入詐騙案，品牌形象也跟著毀了。

