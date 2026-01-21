滿堂紅麻辣鍋店負責人涉助詐團洗錢逾1億 檢警第二波拘提8人到案
知名麻辣鍋店「滿堂紅」負責人蔡閔如涉助詐團洗錢逾1億案，檢警昨天展開第二波搜索行動，搜索何姓被告等人住居所及相關公司共14處，拘提8人到案，其中張姓、郭姓被告昨天已到案，其餘何姓等6名被告今天移送北檢複訊，全案朝加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌方向偵辦。
檢警調查，詐騙集團涉以假投資等方式，詐騙18名被害人逾新台幣9億元，其中，「滿堂紅」麻辣鍋店負責人蔡閔如涉助詐團洗錢逾1億元。檢警去年11月10日拘提蔡女到案，台北地檢署訊後聲押禁見獲准，其他同案19名被告交保。
北檢昨天再度指揮刑事警察局、台北市政府警察局中正第一分局、中山分局、台中市政府警察局刑事警察大隊、南投縣政府警察局刑事警察大隊等單位，執行第二波搜索行動，持法院核發的搜索票，搜索何姓被告等8人及相關公司共14處，拘提何姓等8名被告到案說明。
其中，張姓、郭姓被告已於昨天到案，至於何姓、張姓、詹姓、莊姓、牟姓、雷姓等6名被告則於今天移送北檢複訊，全案朝加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌方向偵辦，檢警持續溯源追查中。
麻辣鍋變牢飯？滿堂紅負責人涉洗錢9億 虎爺台菜私廚老闆也涉案
知名麻辣鍋品牌「滿堂紅」負責人蔡閔如，涉嫌利用旗下公司協助詐騙集團洗錢，自今年4月至8月間，短短4個月有18名受害者被騙，不法獲利高達9億元，北檢昨日進行第2波搜索，陸續拘提8名被告到案釐清，其中包含金華苑HOYA私廚餐館執行長詹軒文在內。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
「滿堂紅」涉洗錢查出太子集團金流 檢警第2波搜索帶回8共犯
台北地檢署追查某跨國假投資詐團時，發現其中有1億多元流入14家公司，其中竟包含知名連鎖麻辣火鍋「滿堂紅」餐飲總公司，認定公司負責人蔡閔如涉協助詐團洗錢。去年12月4日發動第一波搜索，將主嫌蔡閔如等20人帶回偵辦，蔡則被裁准羈押。檢警昨日起發動第二波搜索行動，拘提8名共犯到案，將陸續送往台北地檢署複訊自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
賣火鍋兼幫「太子集團」洗錢？滿堂紅總公司驚見億元黑錢流向 檢警二波搜索逮8人
[Newtalk新聞] 知名火鍋品牌滿堂紅竟淪詐騙洗錢中心？台北地檢署在清查跨國假投資案件時，驚見超過1億元的犯罪所得竟匯入滿堂紅總部及其他13家公司，負責人蔡閔如被控協助非法轉帳。檢警於去年12月4日展開首波逮捕行動，今(21)日更針對共犯發動第二波搜索，累計已查獲多人並追查太子集團等黑錢流向。 偵辦單位深入剖析金流發現，這起跨國投資詐騙案的不法獲利高達9億多元。為了徹底釐清這些資金的運作模式，檢警於去年12月4日執行首輪搜捕，當時負責人蔡閔如因涉嫌詐欺罪名重大，遭法官裁准收押禁見，其餘同夥則分別以5萬元至50萬元不等的金額獲准保釋候傳。 根據調查人員掌握的線索，滿堂紅餐飲總部涉嫌洗錢的對象相當多元。除了前述的跨國假投資案外，該公司的銀行帳戶甚至與惡名昭彰的太子集團存在異常的金流往來。目前執法單位正加速過濾相關帳冊資訊，追查該火鍋總公司是否長期擔任多個犯罪組織的非法水房。 台北地檢署昨(20)日起擴大追緝行動，指揮刑事局與台北市中正一、中山分局，兵分14路直搗何姓被告等人的據點。其中張姓與郭姓成員已於昨(20)日先行落網。至於何、詹、莊、牟、雷、張姓等6名關鍵嫌犯，則於今(21)日下新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
餐飲公司涉助詐團洗錢逾1億 檢警執行第二波搜索
（中央社記者謝君臨台北21日電）檢警偵辦知名餐飲公司涉助詐團洗錢案，昨天搜索被告住所及相關公司共14處，拘提何姓被告等8人到案，其中張姓、郭姓被告昨天已到案，其餘何姓等6名被告今天移送北檢複訊。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
餐飲公司涉助詐團洗錢 多名被告陸續移送（2） (圖)
檢警偵辦知名餐飲公司涉助詐團洗錢案，北檢再度指揮警方執行第2波搜索行動，拘提何姓等8名被告到案說明，其中2人20日已到案，其餘6名被告則於21日移送北檢複訊。中央社 ・ 40 分鐘前 ・ 發表留言
麻辣鍋名店「滿堂紅」洗錢案！檢警第2波搜索 負責人表弟拘提到案
知名麻辣火鍋店「滿堂紅」負責人蔡閔如被控涉嫌以名下9家公司，透過偽造發票等方式替太子集團等詐騙集團洗錢，金額近億。檢警2025年11月間發動第1波搜索行動，負責人蔡閔如收押禁見。檢警持續偵辦後，發現另有7家公司與滿堂紅合作，20日發動第2波搜索，帶回蔡閔如的表弟，任代書的雷智翔等8名被告，訊後6人移送台北地檢署複訊。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
