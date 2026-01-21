滿堂紅麻辣鍋店負責人涉助詐團洗錢逾1億 檢警第二波拘提8人到案

知名麻辣鍋店「滿堂紅」負責人蔡閔如涉助詐團洗錢逾1億案，檢警昨天展開第二波搜索行動，搜索何姓被告等人住居所及相關公司共14處，拘提8人到案，其中張姓、郭姓被告昨天已到案，其餘何姓等6名被告今天移送北檢複訊，全案朝加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌方向偵辦。

檢警調查，詐騙集團涉以假投資等方式，詐騙18名被害人逾新台幣9億元，其中，「滿堂紅」麻辣鍋店負責人蔡閔如涉助詐團洗錢逾1億元。檢警去年11月10日拘提蔡女到案，台北地檢署訊後聲押禁見獲准，其他同案19名被告交保。

北檢昨天再度指揮刑事警察局、台北市政府警察局中正第一分局、中山分局、台中市政府警察局刑事警察大隊、南投縣政府警察局刑事警察大隊等單位，執行第二波搜索行動，持法院核發的搜索票，搜索何姓被告等8人及相關公司共14處，拘提何姓等8名被告到案說明。

其中，張姓、郭姓被告已於昨天到案，至於何姓、張姓、詹姓、莊姓、牟姓、雷姓等6名被告則於今天移送北檢複訊，全案朝加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌方向偵辦，檢警持續溯源追查中。