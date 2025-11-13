「滿堂紅」曾進駐貴婦百貨「疑不敵虧損」…闆娘涉幫詐團洗錢遭收押

社會中心／台北報導

知名麻辣火鍋店「滿堂紅」負責人蔡閔如，被控涉嫌以名下掌控的9家公司，透過偽造發票等方式，替詐騙集團洗錢，金額近億。檢警調12日兵分32路發動搜索，拘提蔡女等20人到案；複訊後，蔡女被聲押禁見獲准。據了解，「滿堂紅」號稱台灣第一家主打吃到飽的等級麻辣火鍋，在當時非常爆紅，但之後接連遇到許多問題進而衰敗，如今蔡女更替詐團洗錢遭收押，無疑對「滿堂紅」的營運是雪上加霜。

知名麻辣火鍋店「滿堂紅」是由資深影評人王清華於2006年創立，成立之初，號稱全台第1家高檔吃到飽火鍋品牌，主打頂級肉品和高檔冰淇淋，並於2018年風光進駐信義區貴婦百貨「Bellavita」，之後更擴大經營，於桃園、台中都有分店，可說是風光一時。

滿堂紅頂級麻辣鴛鴦鍋（圖／記者唐家興攝影）

不過，之後王家父子鬧出經營爭執，因此於2020年將股份轉賣他人，此後營運便一路走下坡，加上後來的疫情、關店潮等影響，營運策略改以加盟方式，雖讓加盟主掛牌自行經營，但仍虧損連連，蔡閔如去年接手時，僅剩幾家加盟店。

沒想到，蔡女進入餐飲集團，並於2月間成為滿堂紅董事長。檢警日前追查一起詐騙集團假檢警、假投資案，查出自4月起至8月間，共有18名受害者遭到詐騙，有的被騙黃金，有的被騙現金，詐得金額高達9億餘元。

進一步追查金流發現，其中一億餘元流入10家公司，當中9家為蔡女實際掌控，其中竟然就包括麻辣火鍋店「滿堂紅」，涉嫌替詐騙集團以偽開發票、轉匯等方式進行洗錢。

台北地檢署12日指揮刑事局電信偵查大隊、台北市中正一分局、中山分局、台中市警局刑事警察大隊、台南市警局永康分局、保安警察第三總隊等單位，兵分32路發動搜索，拘提蔡女等共20人到案。全案朝加重詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪偵辦。

