「滿堂紅」涉洗錢查出太子集團金流 檢警第2波搜索帶回8共犯

檢警昨日起發動第二波搜索行動，拘提8名共犯到案，將陸續送往台北地檢署複訊。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒、王定傳／台北報導〕台北地檢署追查某跨國假投資詐團時，發現其中有1億多元流入14家公司，其中竟包含知名連鎖麻辣火鍋「滿堂紅」餐飲總公司，認定公司負責人蔡閔如涉協助詐團洗錢。去年12月4日發動第一波搜索，將主嫌蔡閔如等20人帶回偵辦，蔡則被裁准羈押。檢警昨日起發動第二波搜索行動，拘提8名共犯到案，將陸續送往台北地檢署複訊。

檢警追查跨國詐欺集團時，發現該集團不法所得高達9億多元，其中1億多元流入14家公司，當中包含滿堂紅，為了釐清資金流向，去年12月4日，發動第一波搜索行動，帶回公司負責人蔡閔如及共犯等人。蔡女則因涉犯詐欺等罪，被法院裁定羈押，其餘共犯諭知5萬至50萬元不等交保。

廣告 廣告

據悉，檢警查出滿堂紅不只幫一家詐團洗錢，甚至連太子集團也有金流匯入該公司戶頭，偵辦人員陸續釐清中。

台北地檢署昨日起發動第二波搜索行動，偕同刑事警察局台北市中正一分局、中山分局等單位，持法院核發搜索票，搜索何姓被告等8人及相關公司共14處。其中張、郭姓被告已於昨日到案；另何、張、詹、莊、牟、雷姓等6名被告，將今日下午送抵地檢署到案說明。全案將依加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌，持續偵辦中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

陳佩琪貼搜索票未遮個資 廉政署承辦人姓名手機外洩內部炸鍋

基隆狼師猥褻4名女學生 93個強制罪改無罪、利用權勢猥褻罪維持3年8月

康建生技4死 槍手李鴻淵3死刑被撤銷！律師引張文案：應判死

立法院今審查彈劾賴清德案 吳思瑤PO空蕩蕩議場：連藍營自己人都不捧場

