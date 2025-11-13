「滿堂紅」闆娘涉幫詐團洗錢近億！北檢聲押 法官裁准收押禁見

記者楊佩琪／台北報導

「滿堂紅」麻辣鍋店闆娘蔡閔如被法官裁定收押禁見。（圖/翻攝畫面）

知名麻辣火鍋店「滿堂紅」負責人蔡閔如，被控涉嫌以名下掌控的9家公司，透過偽造發票等方式，替詐騙集團洗錢，金額近億。檢警調12日兵分32路發動搜索，拘提蔡女等20人到案，複訊後，蔡女被聲押禁見，台北地方法院連夜開羈押庭，裁准收押禁見。

根據了解，蔡女於2024年進入餐飲集團，2月間成為滿堂紅董事長。檢警日前追查一起詐騙集團假檢警、假投資案，查出自4月起至8月間，共有18名受害者遭到詐騙，有的被騙黃金，有的被騙現金，詐得金額高達9億餘元。

廣告 廣告

進一步追查金流發現，其中1億餘元流入10家公司，當中9家為蔡女實際掌控，裡頭竟然就包括麻辣火鍋店，涉嫌替詐騙集團以偽開發票、轉匯等方式進行洗錢。

台北地檢署12日指揮刑事局電信偵查大隊、台北市中正一分局、中山分局、台中市警局刑事警察大隊、台南市警局永康分局、保安警察第三總隊等單位，兵分32路發動搜索，拘提蔡女等共20人到案。全案朝加重詐欺、洗錢、組織犯罪條例等罪偵辦。

更多三立新聞網報導

「滿堂紅」麻辣鍋店闆娘涉幫詐團洗錢上千萬 北檢拘提到案聲押禁見

太子集團和平大苑管理人30萬交保！北檢抗告失敗 高院駁回

「太子集團」爆乳特助15萬交保被罵翻 台北地院：非北院所為裁定

詐騙帝國「太子集團」台美多國破據點扣資金 集團公開發聲否認犯罪

