「滿堂紅」麻辣鍋店闆娘涉助詐團「洗錢億元」！北院裁定羈押

台北地檢署偵破一起重大詐騙案，知名麻辣鍋店「滿堂紅」負責人蔡閔如涉嫌協助詐團洗錢，短短四個月內18名被害人遭詐9億元，其中逾億元贓款流入蔡閔如旗下9家公司，她今（13日）凌晨遭北院裁定羈押。

知名麻辣鍋店闆娘涉助詐團洗錢遭逮移送北檢。（圖／翻攝畫面）

知名麻辣鍋店「滿堂紅」的闆娘，涉嫌協助詐團洗錢遭逮目前已被羈押。（圖／翻攝畫面）

「滿堂紅」身為知名品牌麻辣鍋，在台北、桃園、台中，甚至信義區的「貴婦百貨」也有分店，但去年開始出現營運不佳的狀況，不少分店陸續收攤，目前僅剩台北松山區一間加盟店，據了解，蔡閔如會跟詐團合作，疑似是為了解決財務窘境，才在今年起啟用旗下的9間公司，透過公司設立登記鬆散的法令漏洞及法人帳戶警示風險較低，幫詐團洗錢破億元，她則從中收取一成「手續費」，幾個月間非法獲利竟達上千萬。

廣告 廣告

刑事局昨天發動大規模搜索，搜了32處、拘提20人，也查出在蔡閔如獲利的今年4月至8月間，詐團用假檢警手法騙到的被害人，將錢匯給詐團後，身為詐團第3或第4層資金鏈斷點的蔡閔如，再配合用旗下9間公司做假發票，營造交易的假象以利詐團洗錢，錢「洗」好後有時會叫旗下的「富比高數碼公司」職員林思吟，充當車手領出現金拿給詐團成員。

也就是因為林思吟遭逮，檢警查金流才得以發現蔡閔如竟然涉案，昨天被逮後，北院火速裁准檢方的聲押，她遭羈押禁見，上銬送上囚車載往看守所，同案遭約談的「滿堂紅國際餐飲」、「安寶國際投資公司」的登記負責人鍾勝全，及「富比高數碼公司」登記負責人雷智翔各以50萬交保，「金華苑國際公司」負責人黎治宏及林思吟則各以10萬交保，滿堂紅餐飲的張姓、黃姓女會計則都被限制出境出海，其餘公司的洗錢人頭都以10萬元交保候傳。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

延伸閱讀

馬公北辰市場凌晨大火！火舌迅速延燒吞噬多個攤位

台南凌晨爆車禍！2轎車相撞5人送醫

新北八里高樓爆火警！1人OHCA送醫搶救