滿屋濃煙蹲身逃生 住戶憶：消防員用生命來救我們

香港宏福苑發生大火。（圖／東森新聞）



死亡人數攀升到128人，但仍然有200多人下落不明。一名被救出的居民也回憶逃生當下，她說裡面一直有爆炸聲，迎面而來的熱浪，溫度也非常高，讓她一度不敢往外逃，但來救她的消防援一直提醒她小心，並蹲低身。讓她直呼，消防員真的是用生命來救援，相當感激。

獲救宏福苑居民：「那些消防員，真的用命救我們，真的太偉大。」躺在病床上，內心充滿感激，因為他一度被炙熱的氣流衝擊，差點離不開火場。

獲救宏福苑居民：「我衝出去時，那個熱浪，都讓我很想往後退，爆炸聲很厲害，但那一刻我不是絕望的，因為我相信消防會救我們。」

同樣幸運逃出的還有這個印尼移工。印尼勞工菲塔：「我當時和雇主一起在大樓裡，突然聽到警報聲，非常大聲，我跟雇主說失火了，她不相信，我立刻回去跟雇主說，你現在就得下樓，失火了。」

因為他的警覺，第一時間帶著雇主逃出來，但他一同工作的朋友們，至今下落不明。印尼勞工菲塔：「我很擔心我的朋友們，我還沒見到他們。」

目前火勢已經大致被控制，但這場五級大火，也把上千人的家燒成灰燼。

宏福苑居民：「這是我的家，看那邊十樓，我真的很想回家，但家已經沒了。」

