滿屋濃煙蹲身逃生 宏福苑住戶：消防員用生命來救我們

香港近80年來發生過最嚴重的火警，上千人的家燒成廢墟。（圖／東森新聞）





這是香港近80年來發生過最嚴重的火警，上千人的家燒成廢墟。幸運逃出來的居民，有人難以接受家回不去了，也有人分享逃生當下，消防員在生死關頭拉一把，讓她直呼，消防員拿命在救人。

躺在病床上，內心充滿感激，因為他一度被炙熱的氣流衝擊，差點離不開火場。獲救宏福苑居民：「我衝出去時，那個熱浪，都讓我很想往後退，爆炸聲很厲害，但那一刻我不是絕望的，因為我相信消防會救我們。」

另一個平安脫困的居民，同樣慶幸自己撿回一命，但擺在眼前的殘酷現實，是家可能回不去了。宏福苑居民余小姐：「這是我的家，看那邊十樓就我家，我很想回家，但應該回不去了，所以我看著我家，真的很難受。」

更讓余小姐難過的是，不過才幾天前社區的大家都那麼幸福快樂，怎麼一夕之間全變了樣。

宏福苑居民：「我們這個社區的人都好快樂，但現在那些鄰居都找不到了，甚至不知道他們怎麼了，其實我們不是想要很多人同情，我們只是希望，希望生活能回到正常，但現在真的好難。」

隨著時間過去，罹難者人數也不斷攀升，但仍有數百人依然下落不明，這場五級大火，讓整個香港陷入悲痛，許多市民都自發前往宏福苑獻花哀悼。

香港民眾：「真是太令人心痛了，這個小區有很多老年人，根本來不及逃生，這讓事故更加令人悲痛。」

香港民眾郭先生：「我希望他們可以，再找到更多生還者。」

宏福苑曾經熱鬧的社區如今只剩焦黑殘骸，居民心碎卻什麼也不能做，只能等待消息等待真相，也等待能再回家的那一天。

