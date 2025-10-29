滿屋雜物安全隱患 大掃除風雨無阻

慈濟志工要幫助獨居又身心障礙的詹先生清掃家裡，當天氣象報告豪大雨，志工仍決定按照原定計畫。詹先生的家囤積垃圾，志工分工清掃，讓這場雨中的行動，不只清出一個乾淨空間，更帶來溫暖。

詹先生的家滿屋子垃圾，慈濟志工們分工合作清理。這是一場動員36人、跨單位合作的行動，由志工、萬華西門里里長與幹事、清潔隊聯手完成。

慈濟志工 臧若男：「(居關戶)他的身體有一些疾病，有服用身心科的藥物，最主要是他的腳因為韌帶受傷，所以他沒有辦法久站。」

廣告 廣告

詹先生患有心室肥大，靠外送與舉牌維生，生活壓力沉重。多年囤積雜物的老屋，影響他的起居與安全，清理後能降低火災風險。

慈濟志工 李英杰：「顧慮到他的安全 自身安全，因為他三餐都在這裡煮。」

志工仔細地將物品一一標號，確保詹先生要保留的重要物品妥善保存。清掃完成後，志工更送上新床組、桌子、衣櫃，讓詹先生有個安全又舒適的家。

慈濟居家關懷戶 詹先生：「感激啊 很感激啊，我搬不動重物，因為我的腳不能夠負擔重物，兩個膝蓋 骨頭碰到骨頭了，太累的工作我也不能做，因為體力工作 我心臟會跳更快。」

志工表示，後續仍會持續訪視關懷，希望能為詹先生的人生打開另一扇窗。

更多 大愛新聞 報導：

《百大醫言堂》上線 醫學衛教護健康

明短暫好天氣 周四晚起再變天

