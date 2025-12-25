滿山遍野開滿小白花超美！她驚嘆「不可思議」 網急示警：快除掉

近日有網友在臉書社團分享一張滿山坡被白色小花覆蓋的照片，直呼景象「太不可思議」。（圖／翻攝自臉書，認識周遭的植物）

近日有網友在臉書社團分享一張滿山坡被白色小花覆蓋的照片，直呼景象「太不可思議」，畫面乍看如同花海，相當吸睛。然而，貼文一出卻引來大量網友示警，指出照片中的植物其實是被稱為「綠癌」的小花蔓澤蘭，對自然生態造成嚴重威脅。

照片中可見大片藤蔓植物覆蓋坡地，白色小花密集盛開，幾乎掩蓋原有植被，形成遭「吞噬」的景象。不少網友留言提醒，小花蔓澤蘭屬外來入侵物種，會纏繞其他植物並阻礙其生長，甚至導致原生植物窒息死亡，呼籲民眾若發現應及早清除，避免持續蔓延，造成更大的生態破壞。

根據農業部資訊，被世界自然保育聯盟（IUCN）列為「世界百大入侵種」的小花蔓澤蘭，危害臺灣生態環境影響甚巨，其繁殖能力極強，必須經年持續進行，以避免破壞生態。為配合小花蔓澤蘭的生長習性，每年10月開花結實前是防除最佳時期，因此，8月15日至9月15日為小花蔓澤蘭防治月，並選定9月第1個星期六為「小花蔓澤蘭全國防治日」。

小花蔓澤蘭分布面積廣、生長速度快，林務局倡導防治已持續多年，依據行政院農業委員會特有生物研究保育中心截至106年底監測調查資料，國內小花蔓澤蘭分布面積已由90年51,852公頃減少至6,473公頃，防治成效良好。

雖然蔓延面積有明顯抑制，但小花蔓澤蘭繁殖能力極強，須經年持續防治。今年林務局補助地方政府預計防除小花蔓澤蘭560公頃，其中廢耕農園部分更為防治工作上的重點區域，透過各縣市政府辦理各項防除活動和教育訓練，讓社區民眾一起動起來，達到全民防治樹癌的目的。

