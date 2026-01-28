滿州鄉港口吊橋改建工程動土 重塑港口溪生態景觀

▲滿州鄉港口吊橋改建工程今（28）日動土，預計明(116)年9月完工。此為港口吊橋完成模擬圖。

【記者 王靚慧／屏東 報導】屏東縣滿州鄉重要觀光地標港口吊橋，因小犬颱風侵襲受損，屏東縣政府自籌約1億7,500萬元經費辦理重建工程，今（28）日舉行動土典禮，縣長周春米出席時表示，期盼打造兼顧安全、生態與遊憩功能的新吊橋，重塑恆春半島南端重要觀光節點。

周春米縣長表示，港口吊橋是許多鄉親從小到大的共同記憶，也是遊客造訪恆春半島最南端的重要景點之一，此次重建工程以安全為首要考量，並同步強化景觀與生態設計，讓旅客能安心走進豐富的自然環境，欣賞港口溪通往太平洋出海口的獨特景致，工程預計明(116)年9月完工，未來將交由滿州鄉公所維護管理。

立法委員徐富癸說，港口吊橋與佳樂水是滿州重要的觀光記憶，感謝縣府積極推動重建，後續將持續協助爭取中央計畫資源，並期望可以結合活動行銷，帶動更多人潮走進滿州，活絡地方觀光。

縣府交通旅遊處表示，本次重建工程不僅僅是單一橋體的建造，而是恆春半島整體觀光戰略的一環，與縣府推動南星佳樂水的觀光再造、滿州生態保育、地方觀光動線升級有密切相連，更是發展半島地區觀光、提升整體旅遊競爭力的關鍵之一。（圖／屏東縣政府提供）