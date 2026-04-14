滿州醫療接駁不再「乾等」！松山慈祐宮捐3車 助偏鄉補足最後一哩路

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滿州鄉公所獲贈3輛小客車。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「國境之南」屏東滿州鄉，因地處偏遠且大眾運輸不便，長輩就醫、求學及採購始終是地方痛點。為解決偏鄉接駁量能不足的困境，財團法人台北市松山慈祐宮主動伸出援手，帶領6位信眾協力捐贈3輛小客車給滿州鄉公所。這批「及時雨」正式投入營運，將針對滿州鄉急需的長程就醫及幸福巴士路線進行強化，確保鄉民的醫療權益不再受困於路途遙遠。

滿州鄉因地理位置特殊，許多患有慢性病或需定期回診的長輩，往返恆春甚至屏東市區就醫，往往面臨無車可搭或必須多次轉乘的窘境。屏東縣政府指出，滿州鄉自推動「幸福巴士」計畫以來，截至今年1月底已累計服務超過10.3萬人次，顯示需求極其旺盛，既有的車輛早已處於高負荷狀態。

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鄉長古榮福說，本次獲贈的3輛小客車，在功能分配上精準鎖定地方需求：其中2輛將專門配置於「長程就醫接駁」服務。對於需要前往恆春半島醫療體系，甚至跨區就診的鄉民來說，這2輛生力軍的加入，等同於增加了點對點的服務彈性，縮短了候車時間，讓偏鄉長輩的「看診路」能走得更順遂、更體面。

除了醫療接駁，另1輛小客車則投入「幸福巴士」各路線營運。由於滿州鄉內部落分散，大型巴士難以深入狹窄巷弄，小型客車的加入能提供更具彈性的預約服務。這不僅是滿足「最後一哩路」的交通銜接，更是偏鄉日常採購、學生通勤的重要支撐。

屏東縣長周春米表示，縣府一直以來都將「基本民行權益」視為原鄉治理的重點。她強調，只要地方有實際的接駁需求，不論是增加車輛硬體，或是營運費用的缺口，縣府絕對全力支持，並持續爭取交通部補助，不讓偏鄉交通因資源匱乏而停擺。

滿州鄉公所獲贈3輛小客車，提供民眾就醫及幸福巴士接駁服務。(記者蔡宗憲攝)

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