滿意度破9成！台中小黃公車助偏鄉長者、學童出行

台中小黃公車助偏鄉長者、學童出行，滿意度達9成。（台中市交通局提供／林弘笙台中傳真）

台中市「小黃公車」已成不少偏鄉長者與學童日常生活的重要依靠。這項以計程車取代大型公車的接送服務推動邁入第8年，累計發車超過33萬班次，最新滿意度調查顯示，整體服務滿意度達93.4％，持續站穩9成以上水準。

小黃公車目前已在全市22個行政區開設26條路線，涵蓋山線、海線及屯區，並銜接台鐵、捷運與市區公車，補足偏遠地區交通缺口。搭乘族群以55歲以上長者為最大宗，占54％，其次為20歲以下學童，占26％，成為不少偏鄉居民就醫、就學與採買的重要交通工具。

民國114多條路線進行調整與優化，改善多班小黃公車路線動線與班次配置，11月更擴大黃20行駛範圍並新增停靠站點，讓梧棲、沙鹿一帶居民通勤、外出更便利。滿意度調查結果顯示，乘客對「駕駛行車平穩、重視安全」評價最高，滿意度達94.9％；車內整潔、駕駛服務態度與乘坐舒適度等項目，滿意度也都超過94％，反映服務品質獲得高度肯定。

交通局表示，有38％的乘客每周搭乘2至3次小黃公車，76％乘客於站牌候車，搭乘目的多為採買與就學，顯示小黃公車已融入偏鄉居民的日常節奏，也成為長輩與學生族群穩定依賴的交通選項。

交通局指出，因小黃公車採用計程車彈性營運，能深入巷弄、補足傳統公車無法抵達的區域，提供更便利的運輸服務，未來將持續蒐集民眾意見，滾動檢討路線與班次配置，讓小黃公車在偏鄉持續發揮「接得到、坐得安心」的角色。

