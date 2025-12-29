滿房垃圾！遇惡劣租客 房東復原花逾20萬

滿地垃圾、雜物堆成好幾座小山，地上、沙發、桌子全都亂糟糟。（圖／東森新聞）





欠房租還惡搞！讓新竹這位房東好崩潰，租客6年前跟他租了17坪的住家房型，月租8千5，但陸續拖欠房租，最後房東解約，一進門卻看到，滿地垃圾雜物，從一樓堆到二樓，得踩垃圾才能進入，而且牆壁還破了一個洞，房東為了復原清理，前後花了超過20萬，向租客要求7萬元的修繕費，對方不讀不回，讓房東氣得決定提告。

房東一進門整個人愣住，這真的，是我原本租給別人的房子嗎。只見滿地垃圾、雜物堆成好幾座小山，地上、沙發、桌子，無一倖免，全都亂糟糟，垃圾多到寸步難行，只能踩著垃圾前進，根本不知該從何開始整理。

來到樓中樓二樓，小客廳堆到沒有空間走路，房間的門卡在垃圾之間，房裡雜物更是堆得，快看不到窗戶，一路從樓梯到樓上的房間，也全被垃圾掩埋。房東只能請人來幫忙整理，因為這裡實在是太髒了，所有人戴上手套，將雜物通通裝進大垃圾袋裡。

許姓房東：「我們已經不知道怎麼整理了，只能拿著垃圾袋，一直裝一直裝一直裝，我光是那些垃圾，就已經快2百包大垃圾袋。」

月租8500，6年前出租17坪的房子，房東念及對方生活不易，押金少收5千結果住一陣子後，房租開始拖欠。

許姓房東：「陸陸續續都有欠房租，最高紀錄大概欠了，差不多4個多月，然後她那時候（欠）4個月的時候，我有跟她講說，對我來說可能吃不消。」

結果房子回到自己手上，除了滿屋子的垃圾，推滿客廳房間衛浴，牆壁裝潢破洞還有塗鴉痕跡，馬桶堵塞嚴重需要換新的，房間門把、櫃子門也都有破壞痕跡。

房東前後為了復原已經花了超過20萬，雖然租客已經還清原本積欠的房租，但7萬元屋損卻遲遲要不回來。

許姓房東vs.租客：「你們三個月也才給我1千5，你們不能都這樣子不讀不回，我不知道你們在想什麼，我自己也過得很拮据啊，我也很努力把它恢復原狀，牆壁根本不是牆壁，小孩用力一點就破掉，我也很傻眼啊，我小孩也是破壞期的時候，我也真的是我也沒有辦法。」

租客一再以經濟壓力大、薪資遭拖欠等理由冷處理，房東再也無法忍受，將循法律途徑，還自己一個公道。

